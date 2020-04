Netflix & Disney+ sorgen für Ablenkung: Hier sind die wichtigsten Tipps

In der neuen Folge unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber gibt es massenhaft Tipps für Gute-Laune-Streaming bei Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky Ticket und mehr.

Wir alle verbringen gerade ungewohnt viel Zeit zuhause, deshalb brauchen wir auch ungewohnt viel Streaming-Nachschub und gute Tipps. Womit können wir uns bei Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. gerade am Besten ablenken?

Andrea, Esther und Jenny geben in der neuen Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber die besten Tipps für ausgiebige Streaming-Abende in Krisenzeiten.

Jetzt reinhören: Streaming-Tipps für Ablenkung & gute Laune

Timecodes der Podcast-Folge

Falls ihr nur an einem bestimmten Kapitel des Podcasts interessiert seid, findet ihr hier die Timecodes der Folge.

00:03:16 - Auf ins Streamgestöber

00:08:59 - Streaming zu Beginn der Krise mit Contagion & Co.

00:17:53 - Streaming-Tipps für Ablenkung & gute Laune

00:53:40 - Endlich die Watchlist abarbeiten

Zu Beginn gucken (fast) alle Contagion

Zu Beginn der Coronakrise, die seit einigen Wochen auch in Europa und den USA die Nachrichten beherrscht, wollten sich viele Leute mit dem Thema auseinandersetzen. Steven Soderberghs realisitscher Pandemie-Film Contagion war plötzlich in aller Munde.

Vor allem mit dem Rückzug ins Home Office schwenkte die Stimmung jedoch schnell zu leichterer und fantasievollerer Streaming-Kost.

Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Romantik, wir haben für alle die passenden Streaming-Tipps bei Netflix, Disney+, Amazon und Sky Ticket mitgebracht.

Disney+ kommt genau zur richtigen Zeit

Über Disney+ haben wir bereits in unserem ausführlichen Podcast-Guide geredet. Jetzt wollen wir euch nochmal die neueren Animationsserien Star gegen die Mächte des Bösen und Willkommen in Gravity Falls ausdrücklich ans Herz legen. Sie legen gleichermaßen Wert auf eine spannende Geschichte und gute Laune.

© Disney Star gegen die Mächte des Bösen bei Disney+

Netflix schenkt uns Comedy und flauschige Animation

Bei Netflix lenken uns derzeit vor allem die lustigen und animierten Inhalte ab. Das reicht bei den Komödien von der herrlichen Anti-Back-Sendung Wer kann, der kann! USA (im Original: Nailed it!), über die einmalige Cop-Sitcom Brooklyn Nine-Nine bis hin zu Community.

© Netflix Wer kann, der kann! USA

Community ist mit 110 Folgen in 6 Staffeln brandneu bei Netflix und mit seinen Popkultur-Referenzen und schrägen Experimenten perfekt für alle Film- und Serien-Fans.



Im Animationsbereich könnt ihr euch von den familienfreundlichen und dennoch anspruchsvollen Serien Hilda und Steven Universe sowie Ghibli-Filmen wie Mein Nachbar Totoro in flauschige Unterhaltungsdecken hüllen lassen.

Amazon Prime glänzt mit Sitcom-Nostalgie und Fantasy

Amazon Prime überzeugt uns gerade mit alten Sitcoms. 10 Staffeln Friends, 7 Staffeln Malcolm mittendrin und 6 Staffeln The Nanny haben insgesamt 23 Staffeln geballte Nostalgie-Comedy zu bieten.

© Fox Malcolm Mittendrin

Wer tatsächlich in die Vergangenheit reisen will, der gibt sich Downton Abbey hin Für Fantasy-Fans unter euch empfiehlt Esther The Magicians.

Bei Sky geht es etwas härter zu

Wer einen etwas härteren und zynischeren Ton brauchen, inmitten all der Fluffigkeit, die wir hier empfehlen, dem seien die Serien Succession und Lass es, Larry! bei Sky Ticket ans Herz gelegt.

Für alle, die The Wire schon seit Jahren auf ihrer Watchlist stehen haben, ist zudem genau der richtige Zeitpunkt angebrochen, es endlich nachzuholen.

© Moviepilot Podcast-Team im Home Office: Esther, Jenny und Andrea

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@straw_star ), Jenny Jecke (@gafferlein ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



