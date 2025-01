Der Startmonat für The Last of Us Staffel 2 steht fest: Neuer Trailer zeigt auch die umstrittenste Figur des Zombie-Epos

Nach zwei Jahren erscheint 2025 endlich die 2. Staffel der intensiven Zombie-Serie The Last of Us. Jetzt könnt ihr einen neuen Trailer schauen, der den Startmonat verrät.

Als Adaption der gefeierten Videospielreihe entwickelte sich die 1. Staffel von The Last of Us vor zwei Jahren zum Kritiken- und Publikumshit. Dieses Jahr bekommen Fans endlich Nachschub, denn die Fortsetzung steht langsam in den Startlöchern.

Nach dem ersten Trailer von September 2024 ist jetzt ein neuer Trailer zur 2. Staffel von The Last of Us erschienen. Er enthüllt, in welchem Monat die neuen Folgen starten.

Schaut hier den neuen Trailer zur 2. Staffel The Last of Us:

The Last of Us - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Neuer The Last of Us Staffel 2-Trailer verrät Startmonat der Fortsetzung

Wie jetzt bekannt ist, startet The Last of Us Staffel 2 im April 2025. Ein genaues Datum wird sicher in Kürze noch bekanntgegeben. Insgesamt sollen uns sieben neue Folgen erwarten. Bis dahin könnt ihr die 1. Staffel des Zombie-Hits bei Skys WOW im Abo * nochmal streamen oder generell nachholen.

Worum geht es in der 2. Staffel The Last of Us?

Der neue Trailer zur Fortsetzung zeigt wieder die neue Figur Abigail "Abby" Anderson, die von Booksmart-Star Kaitlyn Dever gespielt wird. Zu ihrer Rolle verraten wir an dieser Stelle nicht zu viel. Wer die Spiele kennt, weiß aber, dass es sich bei ihr um den kontroversesten Charakter handelt.

Zum Weiterlesen: Der Konflikt um Abby und The Last of Us erklärt

Abby ist eine erfahrene Soldatin, die sich aus sehr persönlichen Gründen auf einen Rachefeldzug begibt. Neben Dever als Abby kehren Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie zurück.

The Last of Us zeigt nach der Videospielvorlage von Entwickler Neil Druckmann eine postapokalyptische Gegenwart, in der vor rund 20 Jahren Milliarden Menschen durch eine mysteriöse Pandemie starben. Der verantwortliche Pilz verwandelt Opfer in zombieähnliche, hochgefährliche Monster. Ähnlich gefährlich sind auch die Überlebenden in dieser Welt, bei denen genau geprüft werden muss, wer Freund oder Feind ist.

