Erster Trailer zu The Last of Us Staffel 2 zeigt die kontroverseste Figur der Reihe

Die Zombie-Horror-Serie The Last of Us meldet sich mit einem düsteren Teaser-Trailer zurück, der uns in eine postapokalyptische Welt voller Hoffnungslosigkeit entführt. Das wird richtig stark (und hart).

Wann geht The Last of Us endlich weiter? Seit im August der erste Teaser-Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht wurde, gab es kaum ein großes Update zur Fortsetzung der von Kritik und Publikum gefeierten Zombie-Horror-Serie. Dafür dürfen wir uns nun über einen umso umfangreicheren Einblick freuen: Der lange Teaser-Trailer wurde enthüllt.

Rund zwei Minuten können wir zu den Klängen von Pearl Jams Future Days in die Welt von The Last of Us eintauchen. Schon jetzt ist klar: Uns erwartet ein weiteres Survival-Abenteuer, das vor allem von einer stimmungsvollen Inszenierung und den erschöpften Blicken von Pedro Pascal und Bella Ramsey getragen wird.

Der lange Teaser-Trailer zu The Last of Us Staffel 2 lässt ein episches Survival-Abenteuer erwarten

The Last of Us - S02 Trailer (Deutsch) HD

Besonders spannend: Der Trailer zur 2. Staffel von The Last of Us gewährt uns den bis dato besten Blick auf die von Kaitlyn Dever gespielte Abby. Wer die Videospielvorlage kennt, weiß, dass mit Abby die umstrittenste Figur des gesamten Franchise auf uns zukommt. Wir dürfen sehr gespannt auf die Umsetzung sein.

Genauso wie bei der Debütstaffel halten Serienexperte Craig Mazin und The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann die kreativen Zügel in Händen. Damit kommt die 2. Staffel von einem perfekt eingespielten Team, das zwei wichtige Dinge verstanden hat: den Reiz der Vorlage und die kluge Erweiterung dieser durch unerwartete Entscheidungen.

Horror-Fortsetzung: Wann startet The Last of Us Staffel 2?

HBO macht ein großes Geheimnis um den Start der 2. Staffel von The Last of Us. Obwohl inzwischen sowohl ein kurzer als auch ein längerer Teaser-Trailer erschienen sind, haben wir immer noch kein konkretes Startdatum. Am Ende der Vorschau schiebt sich vor den schwarzen Hintergrund nur das Versprechen, dass die Serie irgendwann 2025 eintrifft. Wir gehen davon aus, dass es in der ersten Jahreshälfte passieren wird.