Der verrückteste Nicolas Cage-Film aller Zeiten: Abgefahrener Trailer entfesselt Action-Horror-Samurai-Exzess

Nicolas Cage hat seinen kommenden Film Prisoners of the Ghostland selbst als seinen bisher wildesten angepriesen. Der abgefahrene Trailer enttäuscht bei diesem Versprechen nicht.

Wenn Nicolas Cage selbst einen neuen Film mit ihm als bisher wildesten bezeichnet, sind wir natürlich sofort verwundert und angeheizt. Was könnte in der Karriere des Schauspielers, der zuletzt zum Beispiel auf einen Rachefeldzug gegen Dämonen in Mandy oder wegen einem Schwein in Pig gegangen ist, denn nochmal all das toppen?

Die Antwort liefert wohl Prisoners Of The Ghostland, zu dem jetzt ein erster Trailer erschienen ist. Der neue Cage-Film sieht sehr abgefahren aus und könnte das Versprechen des Stars wirklich einlösen. Dafür sorgt auch ein Meister der Film-Exzesse auf dem Regiestuhl.

Neuer Nicolas Cage-Film wird ein komplett abgedrehter Genre-Mix voller Wahnsinn

In Prisoners of the Ghostland spielt Cage einen Bankräuber, der von einem reichen Kriegsherrn (Bill Moseley) damit beauftragt wird, dessen adoptierte Enkelin (Sofia Boutella) aus einer mysteriösen Geisterdimension zu retten. Wenn er es schafft, kommt er frei. Wenn nicht, explodieren nach 5 Tagen die zahlreichen Sprengkörper, die an ihm befestigt wurden.

Schaut hier den Trailer zu Prisoners of the Ghostland:

Prisoners Of The Ghostland - Trailer (English) HD

Der Trailer zum neuen Cage-Film teast schon einen total abgefahrenen Genre-Mix, der Action, Horror, Fantasy und Martial-Arts mit Ninja, Cowboys und Geistern in einen Topf wirft! Mittendrin ist natürlich wieder ein Nicolas Cage in Höchstform, der schon in der Vorschau irgendwann brüllt, dass er radioaktiv ist. Im Trailer wird auch nochmal das Zitat von Cage eingeblendet, dass der Film sein bisher wildester sein soll.

Der Exzess von Prisoners of the Ghostland dürfte auch durch den Regisseur gesichert sein. Inszeniert wurde der Film von dem eigenwilligen Japaner Shion Sono, der ähnlich wie der bekannte Extrem-Regisseur Takashi Miike unüberschaubar viele Filme in kurzer Zeit gedreht hat. Zu den bekanntesten Werken Sonos zählt unter anderem der vierstündige Love Exposure, der ebenfalls alle möglichen Genres mixt.

In den USA wird der neue Nicolas Cage-Film von Shion Sono am 17. September im Kino und als VoD veröffentlicht. Wann und wie Prisoners of the Ghostland in Deutschland erscheint, ist leider noch nicht bekannt.

