Der versaute James Bond dominiert Platz 1 und 2 (!) der Netflix-Charts – wir verraten, wo Teil 3 streamt

Die beiden ersten Plätze der Filmcharts auf Netflix beherrscht eine endlos unterhaltsame James Bond-Alternative. Einen weiteren Film aus demselben Universum gibt es bei der Konkurrenz zu streamen.

Vor Schneidern sollte man sich vorsehen. Das gilt zumindest in der King's Man-Welt, in der sich unter dem Deckmantel eines prestigeträchtigen Kleidungsgeschäftes eine Elite-Organisation von britischen Agenten verbringt. In den Netflix-Charts halten die ersten beiden Teile, Kingsman: The Secret Service und Kingsman 2: The Golden Circle, die vorderen Plätze besetzt. Auch ein Prequel zum versauten James Bond-Ersatz gibt es zu streamen.

Bei der Netflix-Konkurrenz gibt es Teil 3 der Kingsman-Reihe

Protagonist der ersten beiden Kingsman-Teile ist der junge Eggsy (Taron Egerton), der vom verzweifelten Kleinganoven zum lässigen Agenten emporarbeitet. Das Franchise, das deutlich blutiger und schlüpfriger daherkommt als die James Bond-Reihe, fand ab 2014 viele Fans. Mittlerweile besteht das Franchise noch aus diversen weiteren gedrehten oder geplanten Teilen.

Beim Netflix-Konkurrenten Disney+ gibt es das Prequel The King's Man - The Beginning zu streamen. Als dritter Teil der Reihe spielt er im Ersten Weltkrieg, während dem der Aristokrat Orlando Oxford (Ralph Fiennes) die titelgebende Agenten-Organisation gründet.

2024 erschien außerdem das Spin-off Argylle in den Kinos, mit dem in Zukunft ein Crossover geplant ist. Den Ableger gibt es auf Apple TV+ zu kaufen. Darüber hinaus sind noch die beiden Filme The Kingsman: The Blue Blood und The Kingsman: The Traitor King in Entwicklung, ebenso wie die Serie Statesman. Sie soll sich um das US-amerikanische Äquivalent der königstreuen Spione drehen.

Für keines der drei geplanten Projekte gibt es bisher genaue Starttermine. Bei manchen gibt es außerdem seit mehreren Jahren keine neuen Informationen zum Entwicklungsstand. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie nicht mehr kommen werden: Regisseur Matthew Vaughn ist mittlerweile für seinen vollen Terminkalender berüchtigt.

