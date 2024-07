Der verstorbene Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama zeichnete vor 35 Jahren einen alten Goku und überraschte die Fans

Dragon Ball-Autor Akira Toriyama verstarb in diesem Jahr und hinterließ ein beeindruckendes Gesamtwerk. In diesem finden Manga-Fans immer wieder kleine Schätze – wie zum Beispiel Opa-Goku.

Im März dieses Jahres erreichte uns die traurige Nachricht, dass die Manga-Legende Akira Toriyama im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Fans kannten den japanischen Autor und Zeichner vor allem als Schöpfer der langjährigen Shonen-Serie Dragon Ball, zu der es auch zahlreiche Anime-Versionen gibt.

Held der fantasievollen Martial-Arts-Action ist Son Goku, den wir in Dragon Ball noch als kleinen Jungen beim Training kennenlernen, ehe er in Dragon Ball Z erwachsen ist und immer stärkere Formen als Super-Saiyajin annimmt.

Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama überraschte Fans schon 1989 mit einer Goku-Zeichnung

Der Dragon Ball-Manga begann schon 1984 im Magazin Super Shonen Jump. Fünf Jahre später erschien eine DB-Sonderausgabe, aus der einige Fans (und unsere Schwesternseite SensaCine ) eine ulkige Goku-Zeichnung von Toriyama entdeckt haben. Sie zeigt ihn als alten Mann, damit man sich vorstellen kann, wie das Manga-Muskelpaket im Alter von Meister Roshi aussehen würde.

Shueisha Akira Toriyamas Opa-Goku im DB-Sonderheft

Der dazugehörige Text von Toriyama sagt:

Darum weiß ich nicht wirklich, wann Dragon Ball enden wird oder was in der Zukunft passieren wird. Vielleicht wird Goku am Ende zu so einem alten Mann ...

Der Original-Manga lief noch bis 1995 und brachte es auf insgesamt 42 Sammelbände. Das war aber noch lange nicht das Ende. Toriyama beteiligte sich bis zum Schluss an zahlreichen Anime-Projekten zum Thema Dragon Ball und kehrte sogar in Manga-Form zu Goku und Co. zurück. So erschien zwischen 2015 und 2024 noch Dragon Ball Super, das ebenfalls eine Anime-Version nach sich zog.

Zum alten Mann wurde Goku darin zwar nie, dafür bekam er immer buntere Haare und noch mehr aberwitzige Anime-Kräfte.

Wo kann man Dragon Ball als Anime streamen?

Die jüngste Anime-Serie Dragon Ball Super sowie mehrere Filme aus dem Franchise sind hierzulande beim Streaming-Dienst Crunchyroll zu finden. Zu den Kino-Abenteuern zählen Dragon Ball Z: Resurrection F, Dragon Ball Super: Broly und Dragon Ball Super: Super Hero. Auch in Deutschland waren die zum Teil in Lichtspielhäusern zu sehen.