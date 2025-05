Der vielleicht größte Fantasy-Film des Jahres kommt in 6 Monaten: Das erste Poster bricht uns jetzt schon das Herz

Wicked-Fans dürfen sich noch dieses Jahr auf Teil 2 des Fantasy-Blockbusters freuen. Das erste Poster kündigt jetzt schon das zentrale Element der Fortsetzung an.

Wicked avancierte Ende 2024 zu einem der größten Blockbuster des Jahres und begeisterte mit der Mischung aus Fantasy und Musical zahlreiche Menschen. Dieses Jahr folgt mit Wicked: Teil 2 die Fortsetzung der Geschichte um die beiden Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande), die zum Ende von Teil 1 getrennte Wege gingen. Diese Entwicklung soll im Sequel zentralere Züge annehmen, wie auch das erste Poster verrät, das jetzt endlich offiziell veröffentlicht wurde.

Fantasy-Fortsetzung: Wicked 2-Poster enthüllt Elphaba und Glinda auf unterschiedlichen Seiten

Das Poster wurde bereits vor einigen Wochen auf der CinemaCon in Las Vegas vorgestellt, jetzt hat Universal dieses ganz offiziell in die Welt entlassen. Darauf sehen wir Elphaba und Glinda auf zwei unterschiedlichen Seiten einer Schlucht stehen. Elphabas Seite ist dunkel gehalten, grüne Pflanzen ranken sich um den Felsen, die an ihre Hautfarbe erinnern.

Glindas Seite wird nahezu angestrahlt und von blau-lila Blüten geschmückt, die in das Kleid der Hexe übergehen. In ihrer Mitte sehen wir den berühmten gelben Ziegelsteinweg. Dieser führt jedoch nicht in die Smaragdstadt, sondern zu einem mysteriösen Schloss, das in der Fortsetzung noch wichtig wird. Doch seht selbst:

Das Poster unterstreicht die Richtung, die die Geschichte von Wicked in der Fortsetzung weiter einschlagen wird. Denn Elphaba flieht aus der Smaragdstadt vor dem Zauberer. Glinda bleibt zurück. So finden sich beide schließlich auf unterschiedlichen Seiten wieder – im räumlichen wie politischen Sinne. Wie wir bereits zu Beginn des ersten Teils gelernt haben, endet dieser Weg für Elphaba schließlich tödlich.

Was ebenfalls auf dem Poster zu sehen ist, ist der englische Titel des Films, der die Worte "For Good" enthält. Darüber sehen wir die Tagline "You Will Be Changed". Während das Poster uns hier also eine Veränderung ankündigt, die womöglich im Publikum selbst durch den Film stattfinden wird, bezieht sich beides jedoch vor allem auf den beliebten Song des Broadway-Musicals, der zweifellos im großen Finale der Fortsetzung Einzug finden wird.

Achtung, mögliche Spoiler für Wicked 2: Darin geht es um die Veränderung, die Elphaba und Glinda durch ihre Freundschaft ineinander bewirkt haben, egal, wohin sie ihr Weg nach ihrer räumlichen Trennung noch geführt hat. Spoiler Ende. Wie genau das auf der großen Leinwand aussehen wird, dürfen wir weiterhin mit Spannung erwarten.

Wann kommt Fantasy-Fortsetzung Wicked: Teil 2 ins Kino?

Allzu lang müssen sich Fantasy-Fans glücklicherweise nicht mehr auf die Fortsetzung von Regisseur Jon M. Chu gedulden. Wicked: Teil 2 wird ein knappes Jahr nach Teil 1 in den Kinos erscheinen. Hierzulande ist es am 20. November 2025 so weit.