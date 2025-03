Der wahre Grund, warum Lily in der 4. Staffel How I Met Your Mother für 2 Folgen verschwand

In How I Met Your Mother ist das ständige Rumhängen der Hauptfiguren in der Lieblingsbar fast schon ein Naturgesetz. Dieses wurde von Lily in Staffel 4 gebrochen.

In Staffel 4 musste die feuchtfröhliche Runde aus How I Met Your Mother für einige Folgen auf Lily Aldrin verzichten. Anlass dafür war eine private Entwicklung im Leben von Hauptdarstellerin Alyson Hannigan (Buffy – Im Bann der Dämonen, American Pie).

Alyson Hannigan wurde zum ersten Mal Mutter

Erst neulich erklärte Screenrant , die Abwesenheit von Lily in In How I Met Your Mother. In der Serie erkundet Ted Mosby mit seinen Freund:innen Marshall Eriksen (Jason Segel), Lily Aldrin, Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) und Barney Stinson (Neil Patrick Harris) das abenteuerliche Dating-Leben New Yorks. Meist in ihrer Lieblingsbar MacLaren's.

Barney erheitert die Runde häufig durch dreckige Witze. In Staffel 4, Folge 20 Mosbius Designs geht er dabei einen Schritt zu weit.

Die Frage lautet, worin der Unterschied zwischen Erdnussbutter und Marmelade bestehe. Die (offenbar mehrdeutige) Antwort bleibt die Serie dem Publikum schuldig. Allerdings verlässt Lily daraufhin angewidert die Bar – und für 2 nachfolgende Episoden auch die Serie.

In der Realität war es Alyson Hannigan, die eine Auszeit brauchte. Denn als Staffel 4 im Jahr 2009 gedreht wurde, erwartete sie ihr erstes Kind. Nachdem ihre Tochter geboren war, kehrte die Schauspielerin ans Set von How I Met Your Mother zurück.

So kehrte Lily nach der Pause zurück

Bei ihrer Rückkehr in Folge 23 namens Hilfe wider Willen taucht Lily wieder in der Bar auf und verkündet, nachdem sie Zeit gehabt hätte, über Barneys Witz nachzudenken, hätte sie darüber lachen müssen.

Als Barney daraufhin mit einem neuen Witz droht, verabschiedet sie sich wieder. Ab diesem Moment ist sie wieder ein fester Bestandteil der Clique im MacLaren's.