Der witzigste DC-Held: Erster Shazam 2-Trailer löst göttliche Schlacht aus

Nach Black Adam startet Ende des Jahres auch das DC-Sequel Shazam 2. Der neue Comic-Con-Trailer gibt erste Einblicke in die Fortsetzung mit drei göttlichen Töchtern.

Im sonst so düsteren DC-Universum hat sich Shazam! als witzigster Held des Comicfilm-Universums entpuppt. Vor allem durch die Performance von Zachary Levi hatte der Blockbuster von 2019 so viel Humor wie kaum ein anderer DC-Film.

Ende des Jahres startet die Fortsetzung Shazam 2: Fury of the Gods bei uns im Kino. Bei der San Diego Comic-Con wurde jetzt der erste Trailer als Vorgeschmack auf den Blockbuster veröffentlicht.

Schaut den ersten Trailer zu Shazam 2:

Shazam 2: Fury of the Gods - SDCC Trailer (English) HD

Shazam 2 entfesselt göttliche Schlacht im DC-Universum

Neben den Rückkehrern Asher Angel als Billy Batson und Zachary Levi als Shazam spielen im Sequel Helen Mirren, Lucy Liu und Rachel Zegler die göttlichen Töchter des Titanen Atlas. Zwischen ihnen und dem DC-Helden wird es zur Schlacht kommen.

Und dann ist da ja auch noch Dwayne Johnson als Black Adam, der spätestens nach seinem Solofilm im Oktober als Erzfeind von Shazam etabliert ist.

Bei uns startet Shazam 2: Fury of the Gods am 15. Dezember in den Kinos.

Freut ihr euch auf Shazam 2?