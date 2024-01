Der wohl beste Zombie-Horror 2023 könnte Spin-off kriegen: Erste Details zu neuer The Last of Us-Serie versprechen Rückkehr zu Anfängen der Epidemie

Nick Offerman will eine zweite The Last of Us-Serie drehen. Sie soll die Vorgeschichte zur besten Folge der Horror-Mutterserie erzählen.

Alle Welt wartet auf The Last of Us Staffel 2, nur Nick Offerman nicht. Er hat nämlich bereits ein Spin-off im Kopf, das die Vorgeschichte zu einer der besten Folgen der Horror-Serie erzählen soll. Vorsicht, Spoiler!

The Last of Us-Star will Horror-Franchise mit Prequel zu Bill und Frank ausbauen

In einer der beliebtesten The Last of Us-Folgen wird die Beziehung zwischen dem misstrauischen Bill (Offerman) und dem sanftmütigen Frank (Murray Bartlett) erzählt, die trotz Zombie-Epidemie ein glückliches Leben miteinander verbringen. Viele Fans wünschen sich Story-Nachschub zu den beiden Protagonisten. Dazu erklärte Offerman gegenüber Comic Book :

[Die Idee] wurde schon gepitcht. Wir haben eine ganze Prequel-Miniserie über [Bills und Franks] Leben vor ihrem ersten Treffen vorgeschlagen. Es könnte ein Musical werden [Scherz]. An Ideen mangelt es nicht. Wir werden sehen, was [die Produzenten] Craig Mazin und Neil Druckmann sich ausdenken.

HBO Bill (Offerman) und Frank (Bartlett) in The Last of Us

Ein Prequel wird die Fans also voraussichtlich zu den Anfängen der Pandemie führen, als beide Männer noch getrennte Leben führen. Während die Mutterserie Bills eher menschenscheues Leben vor dem Ausbruch andeutet, ist über Franks Vorgeschichte nur wenig bekannt.

Ob das Prequel zu Bill und Frank Realität wird, lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Mazin und Druckmann werden mit der zweiten The Last of Us-Staffel beschäftigt sein. Ein Spin-off, sofern es kommt, wird also noch etwas auf sich warten lassen.

