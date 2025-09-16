Der wohl größte Schauspieler des Jahrtausends ist gerade 96 mal auf Platz 1: Seine große Trilogie könnt ihr hier streamen

Ein Action-Star gilt unter Millionen von Fans als größter Schauspieler der letzten 25 Jahre. Wer seinen neusten Hit liebt, muss unbedingt seine Action-Trilogie auf Netflix und RTL+ gesehen haben.

Bei Netflix und RTL+: Denzel Washington entfesselt atemlose Rache-Action

Denzel Washington ist für viele der der beste Hollywood-Darsteller überhaupt. Die New York Times kürte ihn 2020 sogar zumUnd in den letzten fünf Jahren hat er sich keinesfalls zur Ruhe gesetzt: Sein neuestes Drama Highest 2 Lowest steht aktuell bei Apple TV+ in 96 Ländern auf Platz 1, wie FlixPatrol zeigt. Eine gute Gelegenheit für alle Fans, noch einmal Denzels größte Action-Momente zu feiern: Mit der The Equalizer -Trilogie auf RTL+ und Netflix.

Die The Equalizer-Trilogie dreht sich um Robert McCall, einen Ex-Marine und ehemaligen Elite-Mitarbeiter eines US-Geheimdienstes. Folgende Filme gehören zur Reihe:

Schaut hier den Trailer zu The Equalizer:

The Equalizer - Trailer (Deutsch) HD

Im ersten Film arbeitet McCall, der seine gewaltvollen Tage hinter sich gelassen hat, in einem Baumarkt. Als er einer minderjährigen Sexarbeiterin ( Chloë Grace Moretz ) helfen will, gerät er Vladimir Kulich ) – dessen Mafia-Organisation einen Kleinkrieg beginnt, um ihn zu töten.

In The Equalizer 2 wird McCall in den Doppelmord an zwei CIA-Mitarbeiter:innen hineingezogen – dabei hat er die Gelegenheit, erneut mit seinem ehemaligen Partner (Pedro Pascal) zusammenzuarbeiten. Aber nicht alles ist so, wie es scheint.

The Equalizer 3 spielt im idyllischen ländlichen Italien, wo sich McCall von einer schweren Verletzung erholt. Er freundet sich mit den Bewohner:innen eines kleinen Dörfchens an und muss schnell feststellen, dass sie von skrupellosen Mitgliedern der Camorra terrorisiert werden.

Die drei The Equalizer-Filme spielten an dem Kinokassen laut The Numbers etwa 570 Millionen US-Dollar bei einem Produktionsbudget von knapp 210 Millionen Dollar ein, was für Filme einer solchen Preisklasse mehr als erfolgreich ist. Inszeniert wurden sie von Antoine Fuqua (Training Day). Sie gelten als größter Action-Auftritt Washingtons. Teil 4 und 5 sind dem Star zufolge bereits geplant.

Wer The Equalizer sehen möchte, findet alle drei Teile auf Netflix und RTL+.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben den neuesten Kapiteln aus den Serienuniversen von The Boys und The Walking Dead Staffel auch neue Netflix-Serien des Peaky Blinders-Schöpfers und der Haus des Geldes-Macher sowie romantische Action für NCIS-Fans.