Der zweite Prime Day 2023 startet heute Nacht – hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst und wo jetzt schon spart

Am 10. Oktober um Mitternacht beginnt eins der größten Schnäppchen-Events des Jahres. Der Amazon Prime Day geht in die zweite Runde und ihr könnt wieder jede Menge sparen. In der großen Übersicht erfahrt ihr, wo was ihr beachten sollt und wo ihr jetzt schon zuschlagen könnt.

Der zweite Prime Day 2023 läuft dieses Mal unter dem Namen Prime Deal Days. Ihr könnt euch wieder auf Tausende Angebote rund um Heimkino, Technik, Smart Home, Merch und Gaming freuen. Die ersten Vorabangebote sind schon jetzt verfügbar und die haben es wieder in sich. Hier geht's zu allen Prime Day-Angeboten: Alle Deals am Prime Day 2023 Deal Zum Deal Zweiter Prime Day: Bei diesen Angeboten spart ihr schon jetzt Traditionell sind die hauseigenen Amazon-Devices wird stark reduziert. Wenn ihr also gerade einen Streaming-Stick oder E-Book-Reader braucht, dann lohnt es sich jetzt zuzuschlagen. Auch die neuen Amazon Smart-TVs, die Fire TVs, sind einen Blick wert. Fire TV Sticks *

Fire TV Omni Smart-TVs *

Echo Smart-Lautsprecher *

Echo Show mit Bildschirm *

Kindle E-Book-Reader *

Fire HD Tablets * Auch die Haussicherheit in Form von elektronischen Türklingeln und Kameras * ist wieder im Angebot. Amazon Prime Day 2023: Das sind die Highlights Sobald die ersten Deals live sind, werdet ihr es an dieser Stelle erfahren. Wir rechnen wieder mit 4K-TVs, Noise-Cancelling Kopfhörern, Spielekonsolen, Brettspielen und vielen anderen spannende Angeboten. Das müsst ihr am Prime Day beachten Um von den Prime Day-Deals zu profitieren, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft haben. Falls ihr noch nicht angemeldet seid, könnt ihr mit einem 30-tägigen Probeabo * das ganze Angebot von Amazon Prime kostenlos testen (inkl. dem Streaming-Dienst Prime Video) und beim Prime Day dabei sein.

Außerdem lautet die Devise: Immer fleißig Preise vergleichen. Bei Technik-Deals seid ihr bei dem Portal geizhals.de gut aufgehoben, alternativ könnt ihr die Angebote auch bei idealo.de checken. Macht euch am besten vorher Shopping-Listen im Amazon-Account, dann habt ihr auch im Blick, was ihr wirklich braucht. Denn bei den ganzen Deals kann man schnell mal den Überblick verlieren. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.