Bei diesem unfassbar authentischen Halloween-Kostüm aus einem aktuellen Kino-Hit verschüttet garantiert jeder seinen Kaffee

Die Grusel-Nonne trat erstmals im zweiten Teil der Conjuring Reihe auf. Der Dämon schockte die Zuschauer:innen und bekam sein eigenes Spin-off. Gerade läuft Teil 2 von The Nun im Kino und ihr könnt die authentische Maske für die nächste Halloweenparty bei Amazon ergattern.

The Nun ist nicht nur auf der Leinwand ein echter Gruselschocker. Mit dem Kostüm könnt ihr auch auf der Party für Schrecken sorgen. Außerdem haben wir weitere Filmkostüme für euch rausgesucht, die anlässlich des Amazon Prime Days * reduziert sind. Dieser läuft vom 10. bis 11. Oktober und hält tolle Angebote parat.

Das absolut gruselige Nonnenkostüm

The Nun entstammt einem der erfolgreichsten Horror-Franchisen überhaupt. Mit dem Kostüm seid ihr auf der Halloweenparty nicht nur richtig gruselig unterwegs, sondern auch aktuell, denn der zweite Teil läuft seit Mitte September im Kino. Wir finden die Maske ist mit den leuchtendgrünen Augen richtig gut gelungen und kommt nah an das Original heran. Kombinieren könnt ihr sie mit schwarzer Kleidung oder alternativ mit einem Nonnen- oder Mönchskutte.

Amazon / Warner Bros. Entertainment Amazon Amazon

Außerdem gibt es zum Prime Day ein reduziertes Ganzkörper-Kostüm von The Nun. Hier ist die Maske zwar nicht ganz so authentisch gelungen, dafür habt ihr alle Utensilien in einem Set.

Amazon / Warner Bros. Entertainment Dieses Kostüm ist als Komplettset mit Kleid und Maske erhältlich.

Am 31. Oktober macht Michael Myers die Stadt unsicher

Was wäre ein passenderes Halloweenkostüm als das des Serienkillers Michael Myers, der immer an Halloween sein Unwesen treibt? 1978 ließ Michael Myers zum ersten Mal das Blut auf der Leinwand spritzen, inzwischen umfasst die Reihe ganze dreizehn Teile. Das Kostüm besteht aus Overall und blutigem Messer. Eine Maske in verschiedenen Ausführungen gibt es ebenfalls reduziert ab 15 Euro.

Amazon / Senator Central Overall, Maske, Messer aus diesen drei Teilen wirst du zum Halloween-Bösewicht schlechthin.

Black and White ist das Motto von Cruella



2021 schlüpfte Emma Stone in die Haut der jungen Cruella De Vil. Das schicke Kleid aus dem Disney-Film gibt es während der Prime Days mit 25 Prozent Rabatt. Passend dazu, haben wir noch ein Set mit Perrücke und Accesoires herausgesucht.

Amazon / Walt Disney Company Das Kleid aus dem Film gibt es auf Amazon.

Als Harry Potter die Schulbank drücken

Die Buch- und Filmreihe hat ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt begeistert. Das sechsteilige Kostümset aus Harry Potter besteht aus Umhang, Hut, Krawatte, Brille, Schal und Zauberstab. Die Schuluniform aus Hogwarts ist während der Prime Days um 32 Prozent reduziert und damit ein echtes Schnäppchen. Damit hast du die Wahl, ob du als Harry zur Party gehst oder als eine andere beliebte Figur aus dem Hause Gryffindor.

Amazon / Warner Bros. Film Das Hogwarts-Outfit zum Film.

Das Grinch-Kostüm für Weihnachtsmuffel

Wer ein Kostüm mit viel Wiedererkennungswert sucht, kann sich auch in das grüne Fell des Grinch schmeißen. Das Ganzkörperoutfit inklusive Maske kommt nah an das Original aus dem Weihnachtskultfilm heran und ist um 20 Prozent reduziert.

Amazon / United International Pictures Im Jahr 2000 brillierte Jim Carrey als der Grinch.

Ob als mörderischer Nonnen-Dämon oder als kultiger Serienmörder, der an Halloween sein Unwesen treibt, mit den Gruselkostümen, seid ihr am 31. Oktober gut ausgerüstet. Und wer sich gerne als Filmfigur verkleidet, aber auf den Schocker verzichten kann, wird bei den Vorschlägen hoffentlich auch fündig und kann die Rabatte vom Prime Day nutzen.



