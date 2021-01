Derber Zombie-Kracher in edler Sammleredition: Schnapp dir die streng limitierte Blu-ray-Box

Schon bald erscheint Dawn of the Dead von Zack Snyder in einer neuen Blu-ray-Edition. Die edel gestaltete Box wird dem derben Remake des Klassiker gerecht - und ist streng limitiert.

Vor seinen DC-Filmen rund um Superman, Batman & Co. hat Zack Snyder zuerst rasende Zombies entfesselt. 2004 legte der Regisseur mit Dawn of the Dead sein Spielfilmdebüt vor, mit dem er dem gleichnamigen Klassiker von George A. Romero einen modernen Neuanstrich verpasste.

In Deutschland ist der Film schon in vielen verschiedensten Varianten erschienen. Jetzt dürfen sich Dawn of the Dead-Fans und Liebhaber*innen schicker Editionen wieder freuen. Das deutsche Label Birnenblatt veröffentlicht Zack Snyders Debüt schon bald in einer schicken Sammleredition, die Dawn of the Dead im Director's Cut mit einem Booklet und einem sehr schön gemalten Cover in der sogenannten Piece of Art Box vereint.

Die streng limitierte Blu-ray-Box von Dawn of the Dead könnt ihr ab sofort bei Amazon* vorbestellen. Sie erscheint am 4. Februar 2021.

Zack Snyders Dawn of the Dead ist atemloser Zombie-Terror

George A. Romeros Vorbild gilt bis heute als Blaupause für das Zombie-Genre und hinterlässt selbst in modernsten Produktionen wie The Walking Dead noch seine Spuren. In der Neuauflage hat Zack Snyder den langsam schlurfenden Zombies aus dem Original eine rasende Wut verliehen.

Schaut hier noch den Trailer zum Dawn of the Dead-Remake!

Dawn of the Dead - Trailer 2 (Deutsch)

Mit seinem Videoclip-Stil, der aus aggressiven Schnitten und unruhigen Bildern besteht, treibt der Regisseur Dawn of the Dead atemlos voran. Gerade der Auftakt gleicht einem erschöpfenden Schleudertrauma, das von einem Moment auf den anderen die Hölle auf Erden entfesselt. Auch wenn der Aufbau der Geschichte anschließend kaum von Romeros Vision abweicht, verändert Snyder einzelne Aspekte.

© Amazon Design der Piece of Art Box von Dawn of the Dead

In der neuen Blu-ray-Box von Birnenblatt könnt ihr Dawn of the Dead im ungeschnittenen Director's Cut erleben. Neben der Gestaltung, die als schön gemaltes Motiv die ganze Box umschließt, gibt es auch noch ein Booklet dazu. Die genaue Limitierung dieser neuen Edition ist aktuell nicht bekannt, aber ihr solltet mit dem Kauf nicht zu lange warten, wenn ihr euch das schicke Stück in die Sammlung holen wollt!

