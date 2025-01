Nach The Night Agent geht in 4 Tagen schon die nächste große Agenten-Serie auf Netflix weiter

Fans von Agenten-Thriller-Unterhaltung haben bei Netflix gerade den Jackpot gelandet. Nachdem The Night Agent mit Staffel 2 fortgesetzt wurde, erwartet euch direkt die nächste große Serie.

Es ist erst wenige Tage her, seit Netflix mit der 2. Staffel von The Night Agent eine der erfolgreichsten Serien des Streamers fortgesetzt und Fans von gepflegter Agenten-Action neuen Content geliefert hat. Wenn ihr die 10 frischen Folgen bereits durchgebingt habt, müsst ihr euch jedoch nicht lange um Nachschub gedulden. Denn Netflix steht bereits mit der nächsten großen Spionage-Serie in den Startlöchern.

Nach The Night Agent kommt Staffel 2 von The Recruit auf Netflix

In der Netflix-Serie The Recruit geht es um den jungen Anwalt Owen Hendricks (Noah Centineo), der ganz neu beim CIA arbeitet und plötzlich in die gefährliche Welt der internationalen Spionage gerissen wird. In Staffel 1 geriet Hendricks zwischen die Fronten, als die Informantin Max Meladze (Laura Haddock), die für den Mord an einem Trucker im Gefängnis saß, mit der Veröffentlichung geheimer Informationen drohte.

In Staffel 2 wartet nun ein neuer Fall auf Hendricks, der sich langsam von seinem Dasein als Agenten-Grünschnabel etabliert hat. Weniger gefährlich macht das seine Arbeit jedoch nicht, als es ihn mit neuen Gefährt:innen nach Südkorea verschlägt.

Die Serie stammt aus der kreativen Ideenschmiede des The Rookie-Machers Alexi Hawley, der Hauptdarsteller Centineo für Staffel 2 als Ausführenden Produzenten mit ins Boot holte. Neben dem To All the Boys I've Loved Before-Star sind in den neuen Folgen unter anderem Vondie Curtis-Hall, Aarti Mann, The Rookie-Star Nathan Fillion als CIA Director Alton West und Teo Yoo zu sehen.

Wann kommt The Recurit Staffel 2 auf Netflix?

Die 2. Season von The Recruit wird sechs Episoden umfassen. Diese erscheinen gesammelt am 30. Januar 2025 auf Netflix.



