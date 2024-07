Serienkiller Dexter meldet sich mit 2 (!) neuen Serien zurück: Start und überraschende Rückkehr von den Toten enthüllt

Michael C. Halls Serienkiller war ein Phänomen. 15 Jahre später erzählt die Serie Dexter: Original Sin seine Vorgeschichte mit neuen Stars und gibt spannende Einblicke.

Mit Dexter: Original Sin erhält der Serienkiller-Hit Dexter (2006-13) in Kürze sein zweites Spin-off. Nach dem Sequel Dexter: New Blood (2021-22) handelt es sich diesmal um ein vor der Hauptserie angesiedeltes Prequel, das die Jugend von Dexter Morgan mit völlig neuer Besetzung auserzählt. Und das ist längst nicht alles: Auf der San Diego Comic-Con wurde überraschend noch eine weitere Dexter-Serie angekündigt.

Original Sin: Dexter kehrt als erwachender Serienkiller zurück

Fangen wir erstmal mit Original Sin an. Nachdem die Serie zuletzt schon erste Bilder des neubesetzten jungen Dexter veröffentlicht hatte, der jetzt von Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone) gespielt wird, stellte sich die Serie-Vorgeschichte beim Popkultur-Event der San Diego Comic-Con nun einer breiten Öffentlichkeit.

Paramount+ Dexter: Original Sin mit jungem Dexter (Patrick Gibson)

Die Handlung von Dexter: Original Sin ist seit ihrer Ankündigung vor über einem Jahr vorgezeichnet: Der junge Dexter Morgan spürt in sich den immer dringenderen Drang zu töten. Er geht daraufhin bei seinem Polizisten-Vater Harry in die Schule: Der Adoptiv-Papa lehrt ihn, nur Jagd auf Verbrecher zu machen und anschließend effektiv seine Spuren zu beseitigen. Wir erleben die Geburt des rächenden Serienkillers mit.

Nun wurde auch ein erster Teaser veröffentlicht, der nicht nur das ikonische Dexter-Intro nachstellt, sondern auch das Startdatum verkündet: Das blutige Wiedersehen ereilt uns schon im Dezember 2024 bei Paramount+.

Der Teaser zu Dexter: Original Sin lässt das ikonische Dexter-Intro wieder aufleben:

Dexter: Original Sin - Teaser (English) HD

Außerdem weiß der Cast des Prequels zu beeindrucken, der mit einer Überraschung auftrumpft. Michael C. Hall kehrt zurück und wird als innere Stimme des jungen Dexter Morgan zu hören sein.



Die neue Dexter-Besetzung: Wer spielt wen in Original Sin?

Beim Blick auf den Cast von Dexter: Original Sin werden Fans der Mutterserie viele bekannte Namen entdecken, weil viele der neuen Stars altbekannte Figuren verkörpern. Aber auch die Schauspieler:innen der neuen Rollen klingen spannend:

Paramount+ Dexter, Harry & Debra Morgan in Dexter: Original Sin

Diese 11 verjüngten Dexter-Figuren kehren neu besetzt zurück

Diese 9 Charaktere im Cast sind beim Dexter-Prequel neu dabei

Mega-Überraschung: Resurrection-Serie holt Dexter von den Toten zurück

Fans des Serienkillers dürfen jetzt ausrasten. Denn neben dem neuen Einblick in die Prequel-Serie wurde auf der Comic-Con auch eine weitere Dexter-Serie angekündigt. Mit Dexter: Resurrection erwartet uns eine waschechte Fortsetzung, in der Michael C. Hall erneut in die Rolle von Dexter schlüpft.

Aber wie kann das sein? Eigentlich wurde Dexter Morgan am Ende der Revival-Serie New Blood getötet. Wie die Rückkehr möglich ist, wurde noch nicht verraten. Konnte Dexter einen Schuss in die Brust doch überleben? Oder kehrt er als Dunkler Begleiter seines Sohnes Harry Morgan zurück? Antworten erhalten wir schon im nächsten Jahr. Dexter: Resurrection startet bereits im Sommer 2025 bei Paramount+.

Podcast zur Serien-Zukunft neben Dexter: 20 Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co.

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.