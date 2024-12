Neue Dexter-Serie erklärt in den ersten 2 Minuten: So hat der Serienkiller New Blood überlebt

Der Anfang von Dexter: Original Sin erklärt das Ende von Dexter: New Blood und haucht dem Serien-Universum um Michael C. Halls Hauptfigur neues Leben ein.

Achtung, es folgen Spoiler zu allen Dexter-Serien: Heute startet die erste Folge von Dexter: Original Sin bei Paramount+ *. Obwohl die neue Serie eigentlich in den 1990ern die Vorgeschichte des jungen Serienkillers Dexter erzählt, verrät sie schon in ihren allerersten Minuten, was aus dem in Dexter: New Blood von seinem Sohn getöteten Serienkiller geworden ist.



So kehrt Dexter in Original Sin von den Toten zurück

Am Ende der starken Sequel-Miniserie Dexter: New Blood, in der der untergetauchte Killer in der Provinz von seinem Sohn Harrison ausfindig gemacht wurde, starb Dexter Morgan. Obwohl er auf eigenen Wunsch hin von seinem Spross erschossen wurde, waren Fans über Dexters Tod nicht amüsiert. Doch wie die neue Dexter-Serie nun klarstellt, war das Schlussbild des im Schnee verblutenden Serienkillers trügerisch.

Den Story-Twist teaste schon der erste Trailer. Ein Polizeiauto rast zu Beginn von Dexter: Original Sin durch die verschneite Landschaft. Es transportiert Dexter Morgan (Michael C. Hall), dessen Leben nach einem großen Blutverlust am seidenen Faden hängt. "Ich habe den Tod so oft erlebt, aber nie meinen eigenen", sinniert der Angeschossene im Dämmerzustand. In der Notaufnahme kämpfen Ärzt:innen hart darum, ihn nicht zu verlieren. Dann kehrt sein Herzschlag nach der Wiederbelebung durch Elektroschocks tatsächlich zurück.

Dexters altbekannte Erzählerstimme setzt wieder ein und verrät: "Es ist wirklich so, wie man sagt: Dein ganzes Leben zieht vor deinem inneren Auge vorbei" – und das schafft die Verbindung zur neuen Prequel-Serie, die in seine Jugend im Jahr 1991 zurückreist. Auch wenn der junge Dexter in Original Sin von Patrick Gibson gespielt wird, bleibt das Voice-over des erwachsenen Dexter jedoch bestehen, der hier auf seine Anfänge bei der Polizei (und als Killer) zurückblickt.

Auf die Frage, wie genau Dexter seine Schussverletzung überlebt haben konnte, antwortete Michael C. Hall vor wenigen Monaten nur kryptisch. "Es ist wirklich kalt da draußen". Hat die Kälte also sein zu schnelles Ausbluten verhindert? Eine bessere Antwort werden wir wohl nicht bekommen. Trotz Thoraxwunde und hohem Blutverlust kann Dexter im Krankenhaus per Defibrillator gerettet werden und liegt jetzt wahrscheinlich erstmal im Koma.

Dexter: Original Sin schließt die Lücke zur nächsten Serie namens Resurrection

Damit ist Dexter: Original Sin nicht nur eine Prequel-Serie, sondern auch der Sequel-Brückenschlag zum nächsten Dexter-Kapitel, das uns 2025 erwartet. Zusammen mit der Vorgeschichte wurde diesen Sommer nämlich eine weitere Dexter-Serie angekündigt: die Fortsetzung Dexter: Resurrection – mit einem zurückkehrenden Michael C. Hall.

Podcast mit Dexter-Nachschub: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Dezember umfassen neben Thriller, Sci-Fi und einem neuverfilmten Fantasy-Abenteuer auch die Rückkehr des beliebten Serienkillers Dexter, eine neue Star Wars-Serie sowie neue Folgen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.