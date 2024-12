Dexter ist zurück: Vergleicht die verjüngte Besetzung von Original Sin mit ihren Vorbildern [Anzeige]

Die Serie Dexter: Original Sin feiert heute ihren Serienstart und erzählt die Vorgeschichte zur Kultserie Dexter. Vergleicht hier die neuen Stars mit ihren Vorbildern.

Heute startet bei Paramount+ mit Dexter: Original Sin die dritte Serie des berühmt-berüchtigten Serienkillers. 2006 bis 2013 spielte Michael C. Hall die Kultfigur Dexter Morgan in 8 Staffeln Dexter. Vor zwei Jahren kehrte er in der Miniserie Dexter: New Blood zurück.

Die neue Dexter-Serie reist nun in der Zeit zurück, um uns zu den Anfängen von Dexter Morgan zu führen: Im Jahr 1991 beginnt er als junger Mann ein Forensik-Praktikum bei der Polizei von Miami. Schon in dieser Zeit spürt er den Drang in sich, Menschen zu töten. Sein Vater Harry versucht, diesen Mordinstinkt zu kontrollieren, indem er seinen Adoptivsohn einen Codex lehrt: nur anderen Mördern das Leben zu nehmen.

Der Cast von Dexter: Original Sin in Gegenüberstellung mit der Originalserie

Wer Dexter gesehen hat, wird in Dexter: Original Sin viele Namen wiedererkennen, auch wenn die Figuren mit neuen Stars besetzt wurden. Zum Start der neuen Serie stellen wir die Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Cast der Originalserie der Besetzung des Prequels gegenüber – was verblüffenden Ähnlichkeiten bei vielen Charakteren aufzeigt.

Dexter-Cast-Vergleich: Dexter Morgan

Patrick Gibson (The OA) spielt in Original Sin eine junge Version des erblühenden Serienkillers Dexter Morgan. Serienfans müssen aber trotzdem nicht auf den ursprünglichen Dexter verzichten, weil Michael C. Hall als Kopfstimme zurückkehrt und durch die Handlung führt, wie bereits der Trailer zur neuen Serie zeigte.

Dexter-Cast-Vergleich: Harry Morgan

Harry Morgan ist Polizist und adoptiert Kleinkind Dexter, nachdem der Junge seine Mutter bei einem Blutbad verliert. Als Vater versucht er, den "dunklen Begleiter", also Dexters Tötungsdrang, in "nützliche" Bahnen zu lenken – indem er ihm beibringt, sich nur Killer als Opfer auszusuchen. Harry fungierte in der Originalserie als Dexters Gewissen und wurde von James Remar verkörpert. In Original Sin spielt Christian Slater (Interview mit einem Vampir) die komplizierte Vaterfigur.

Dexter-Cast-Vergleich: Debra Morgan

Dexters Schwester Debra war in der ursprünglichen Serie selbst Polizistin. In Original Sin ist sie noch eine Teenagerin. Damals wie heute nimmt sie mit ihrem verdorbenen Mundwerk kein Blatt vor den Mund. Die ursprüngliche Darstellerin Jennifer Carpenter wird im Prequel von der jüngeren Molly Brown (Billions) abgelöst.

Dexter-Cast-Vergleich: Angel Batista

Detective Angel Batista war in Dexter eine feste Größe als polizeilicher Mordermittler und guter Freund des Blutspuren-Analysten. David Zayas verkörperte ihn in der Originalserie, James Martinez (Love, Victor) übernimmt den Part mit verblüffender Ähnlichkeit in Original Sin.

Dexter-Cast-Vergleich: Vince Masuka

Was wäre Dexter ohne seinen forensischen Kollegen Vince Masuka, der kein Fettnäpfchen und keinen schlechten Witz auslässt? Das Lachen von Alex Shimizu (The Blacklist) klingt in Original Sin genauso wie das von C.S. Lee. Nur seine Haare hat der jüngere Masuka im Prequel noch.

Dexter-Cast-Vergleich: Maria LaGuerta

Christina Milian (Be Cool) schlüpft in Dexter: Original Sin in die Rolle von Detective Maria LaGuerta, die vorher von Luna Lauren Velez verkörpert wurde. Als knallharte Polizistin strebt sie auch in den 1990er schon ihren Karriereweg ganz nach oben an.



In kleineren Rollen kehren zudem folgende Dexter-Figuren zurück:

Diese neuen Cast-Mitglieder solltet ihr in Dexter: Original Sin kennen

Natürlich bekommt die Miami Metro Police in den 1990ern auch neues Personal, von denen ihr drei Darstellende vielleicht schon aus anderen Filmen und Serien kennt:

Sarah Michelle Gellar (Buffy) spielt Forensik-Chefin und Dexters Boss Tanya Martin



(Buffy) spielt Forensik-Chefin und Dexters Boss Tanya Martin Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) verkörpert Miamis Polizei-Captain der Mordkommission Aaron Spencer



(Grey's Anatomy) verkörpert Miamis Polizei-Captain der Mordkommission Aaron Spencer Reno Wilson (Crank) schlüpft in die Rolle von Detective Bobby Watt

Wann startet Dexter: Original Sin bei Paramount+?

Die erste Folge von Dexter: Original Sin wird am heutigen Freitag, dem 13. Dezember 2024 veröffentlicht. Die restlichen Episoden folgen dann im Wochentakt. Insgesamt 10 Folgen umfasst die 1. Staffel der Dexter-Vorgeschichte. Das bedeutet, die letzte Episode wird am 13. Februar 2025 bei Paramount+ zu sehen sein.

Danach ist noch lange nicht Schluss, denn Dexter hat bereits Nachschub angekündigt: 2025 wird auch die vierte Serie des Serienkillers starten, in der Michael C. Hall in Dexter: Resurrection vor die Kamera zurückkehrt.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch in den nächsten zwei Monaten jede Woche den Freitag für ein Date mit dem jungen Dexter Morgan bei Paramount+ im Kalender eintragen.