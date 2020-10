Die 3 wichtigsten Horrorserien zu Hallowen: Nur 2 lohnen sich wirklich

Spuk in Bly Manor, The Walking Dead: World Beyond und Hausen wollen euch im Oktober gruseln. Wer hat die beste Horrorserie: Netflix, Amazon oder Sky? Hier gibt es unsere Eindrücke.

Halloween steht vor der Tür und während es draußen immer kälter wird, laden Dutzende neue Horrorfilme und -serien im Oktober dazu ein, sich mal wieder richtig zu gruseln und unter der Bettdecke zu verstecken. Wir haben uns die 3 vielversprechendsten Horrorserien auf Netflix, Sky und Amazon angeschaut und verraten euch, was sich wirklich lohnt.

Wir konnten bereits vorab in die 3 neuen Horrorserien Spuk in Bly Manor (Netflix), Hausen (Sky) und The Walking Dead: World Beyond (Amazon Prime Video) reinschnuppern und wollen euch unsere ersten Eindrücke nicht vorenthalten.

Horror bei Amazon: Zombie-Drama in The Walking Dead: World Beyond

© AMC / Amazon The Walking Dead World Beyond

The Walking Dead: World Beyond



Start: 2. Oktober 2020

Wo zu streamen? Amazon Prime Video

Mit World Beyond startet das 2. Spin-off des The Walking Dead-Franchise, in dem diesmal eine Gruppe Teenager in der Zombieapokalypse überleben müssen. 10 Jahre lang von sicheren Mauern umgeben, begeben sich zwei Schwestern und ihre Freunde nun auf eine Reise quer durch die von Untoten überlaufenden USA, um ihren Vater aus den Fängen einer mysteriösen und autoritären Organisation zu befreien.

Schaut den Trailer zu The Walking Dead World Beyond

The Walking Dead World Beyond - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der frische Ansatz für die seit 10 Jahren bestehende Reihe wiederholt leider katastrophale Fehler aus The Walking Dead sowie Fear the Walking Dead und kann (zumindest in den ersten 2 gesehenen Folgen) kaum Spannung oder gar Horror entfesseln. Für The Walking Dead-Fans lohnt sich World Beyond zumindest für versteckte Querverweise auf die anderen Serien. Viel Neues zu entdecken gibt es aber nicht.

Lohnt sich für Fans von: The Walking Dead, gruseligen Coming-of-Age-Geschichten

Horror bei Sky: Plattenbau-Grusel in Hausen

© Sky Hausen

Hausen



Start: 29. Oktober 2020

Wo zu streamen? Sky Ticket, Sky Go

Auf Sky startet pünktlich zu Halloween die deutsche Horrorserie Hausen. Hier ziehen Vater und Sohn in einen heruntergekommenen Plattenbau voller gescheiterter Existenzen, die in übernatürliche Vorkommnisse verwickelt werden. Denn ihre gequälten Seelen sind ein gefundenes Fressen für das düstere Gemäuer, das sich an ihrem Schmerz labt.

Schaut den Trailer zur Horrorserie Hausen

Hausen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hausen ist nichts für Ungeduldige, die den schnellen Schock erwarten. Ähnlich wie im Netflix-Hit Dark werden wir durch langsam kriechende Kamerafahrten in die düstere Atmosphäre der Serie hineingezogen, die die Kälte und Isolation des Overlook Hotels heraufbeschwört. Wenn der kalte Wind durch die Risse und undichten Fenster der Betonburg pfeift, dann werdet ihr garantiert eure Heizung hochdrehen wollen.

Aber keine Sorge, der menschenfressende Plattenbau hält genug morbide und schleimige Verrücktheiten bereit, um euch ordentlich zu gruseln. Die ersten 2 Folgen konnten uns trotz einiger hölzerner Dialoge mit ihrer unbehaglichen Stimmung überzeugen und lassen uns schon dem Rest entgegenfiebern.

Lohnt sich für Fans von: Spukhaus-Grusel wie Spuk in Hill House, atmosphärischem Slow-Burn-Horror

Horror bei Netflix: Gänsehaut und Tränen mit Spuk in Bly Manor

© Netflix Spuk in Bly Manor

Spuk in Bly Manor

Start: 9. Oktober 2020

Wo zu streamen: Netflix

Nach dem riesigen Erfolg von Spuk in Hill House bringt uns Netflix das nächste Kapitel der Horror-Anthologie. Basierend auf den literarischen Werken von Henry James geht es diesmal ins England der 1980er Jahre. Hier entdeckt ein Kindermädchen, warum es auf dem prächtigen Landsitz Bly nachts spukt und welche tragischen Geschichten die Geister zu erzählen haben.

Schaut den Trailer zu Spuk in Bly Manor

Spuk in Bly Manor - S01 Trailer (Deutsch) HD

War Hill House eine zermürbende Geschichte von Verlust und Trauer erwartet uns nun eine Liebesgeschichte mit Geistern. Leider ist Bly Manor im Vergleich zum Vorgänger weniger gruselig und lässt auch die genialen inszenatorischen Kniffs vermissen. Lohnt sich die Serie dennoch? Auf jeden Fall!

Auch wenn das Tempo etwas schwächelt, schafft es Bly Manor wieder, uns nach einigen Folgen den Boden unter den Füßen wegzureißen, Vergangenheit und Gegenwart kollidieren zu lassen und uns mit tragischen Schicksalen in den emotionalen Abgrund zu reißen.

Lohnt sich für Fans von: romantischen Schauergeschichten, Gothic-Grusel, Spuk in Hill House

Podcast für Gruselfans: Die besten Horrorserien bei Netflix

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?



Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.



Auf welche Horrorserie freut ihr euch im Oktober am meisten?