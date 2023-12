Die Abspann-Szene von Aquaman 2 erklärt: Nach 10 Jahren endet das DC-Universum mit einem Witz

Mit Aquaman 2: Lost Kingdom läuft der letzte Film aus dem DC-Universum im Kino. Am Ende erwartet uns eine humorvolle Post-Credit-Szene. Hier erfahrt ihr, was darin passiert.

Jetzt ist es so weit: Nach einer Dekade läuft mit Aquaman 2: Lost Kingdom der letzte Film aus dem DC Extended Universe (DCEU) in den deutschen Kinos. Wie es zu erwarten war, handelt es sich dabei allerdings nicht um einen Abschlussfilm, der die Abenteuer von Superman, Wonder Woman und Co. in einem epischen Finale zusammenführt.

Stattdessen kommt Aquaman 2: Lost Kingdom als klassische Fortsetzung daher und schließt an die Ereignisse des ersten Teils an, der vor fünf Jahren die große Leinwand eroberte. Eine Superhelden-Tradition bleibt zum Ende des DCEUs erhalten: Es gibt eine Szene nach dem Abspann. Bevor ihr weiterlest: Achtung, es folgen Spoiler!

Die Post-Credit-Szene von Aquaman 2 greift einen wiederkehrenden Witz aus der DC-Fortsetzung auf

In der Fortsetzung bekommt es Aquaman (Jason Momoa) mit einem alten Bekannten zu tun: Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). Der will die Welt nach seinen Vorstellungen formen und geht einen Pakt mit einer bösen Macht ein. Allein kann Aquaman den Bösewicht nicht aufhalten. Er braucht die Hilfe seines Halbbruders.

Warner Bros. Patrick Wilson und Jason Momoa in Aquaman 2: Lost Kingdom

Orm (Patrick Wilson) trat im Vorgänger als Gegenspieler in Erscheinung und sitzt jetzt in einem Wüstengefängnis fest. Um die neue Gefahr zu stoppen, begibt sich Aquaman auf die gefährliche wie heimliche Mission, seinen Halbbruder zu retten, woraufhin der Film eine Buddy-Dynamik annimmt. Dabei werden einige Witze gerissen.

Einer dieser Witze zielt darauf ab, dass Orm keine Ahnung hat, wie das Essen an Land schmeckt. Nur eine verhältnismäßig große Kakerlake kostet er und ist sichtlich begeistert von dem Geschmack. Aquaman schwärmt jedoch von viel mehr. Ein Cheeseburger scheint die kulinarische Höhe der Gefühle bei den Menschen zu sein.

Kein großer DC-Cameo: Statt Batman gibt es einen Cheeseburger im Abspann von Aquaman 2

Während dem Abspann erhält dieser zuvor etablierte Running Gag seinen Pay-off: Orm gönnt sich endlich einen Cheeseburger – und zwar mit einer besonderen Beilage. Eine Kakerlake, die über den Tisch läuft, packt er prompt zur frisch entdeckten Delikatesse hinzu. Nach zehn Jahren endet das DECU mit diesem Witz.

Viele Fans hatten auf einen Batman-Auftritt gehofft. Nicht zuletzt sollen zwei Stück gedreht worden sein. Wie der Hollywood Reporter im Juli berichtete, standen Michael Keaton und Ben Affleck für jeweils mindestens eine Szene vor der Kamera. Im fertigen Film taucht aber keiner der beiden auf, um keine falschen Hoffnungen zu wecken.

Kein überraschender Gastauftritt, kein Teaser für den nächsten Film: Die Aquaman-Fortsetzung steht auf ihren eigenen Beinen und sucht nicht den Anschluss an ein größeres Universum. Der im Juni erschienene The Flash-Film eignet sich mit seiner Cameo-Parade besser als DCEU-Abschluss, bevor nächstes Jahr der große Neustart folgt.

Aquaman 2: Lost Kingdom läuft seit dem 21. Dezember 2023 im Kino.