Die Barbaren kommen zu Netflix - mit einer blutigen Vikings-Gemeinsamkeit

Dass diesen Freitag Barbaren bei Netflix startet, dürfte ganz bestimmt auch das Vikings-Publikum interessieren. Zumal die zwei Serien etwas Entscheidendes im Gewalt-Bereich gemeinsam haben.

An diesem Freitag, den 23. Oktober 2020, kommt die Barbaren zu Netflix. Dass bei der deutschen Serie nicht nur Begeisterte historischer Stoffe, sondern auch Vikings-Zuschauende auf ihre Kosten kommen werden, verraten zwei Überschneidung im Action-Bereich.

Barbaren und Vikings: Die blutige Action ähnelt sich aus gutem Grund

Die deutsche Netflix-Serie Barbaren erzählt die Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus nach. Der Fokus liegt, wie der clever gewählte Titel schon verrät, auf den "Wilden". Nicht nur diese ungewöhnliche Perspektiv-Wahl erinnert an die Serie Vikings.

Auch hinter den Kulissen hat sich Barbaren wichtige Vikings-Verstärkung geholt. Während die ersten 4 Episoden der neuen Netflix-Serie von Barbara Eder inszeniert wurden, hat Barbaren in den letzten zwei Folgen Steve Saint Leger engagiert.

Stürzt euch in Netflix' Barbaren-Trailer in Vikings-würdige Action:

Barbaren - S01 Trailer (Deutsch) HD

Steve Saint Leger inszenierte als Regisseur bei Vikings kampflastige Folgen wie Verbrannte Erde (Hell, Staffel 5, Episode 5), in der Wikinger und Sachsen auf dem Schlachtfeld zusammenstießen. Als Action-Kenner verhilft er den Barbaren in den letzten zwei Folgen, also in der Schlacht im Teutoburger Wald, in die alles gipfelt, zu blutigem Ruhm und Ehre.

Geschult wie die Vikings: Bei den Stunts lässt Barbaren nichts anbrennen

Neben der professionellen Inszenierung von Gemetzel und Krieg wurde bei Barbaren außerdem ein zweiter alter Vikings-Hase engagiert: Richard Ryan begleitete Vikings von Folge 1 an als Schwertmeister und Stunt-Koordinator und hatte in Barbaren ein Auge auf alle Stunts der Netflix-Serie.

© Netflix Kampfgeschehen in Barbaren: Ronald Zehrfeld

Mit diesem doppelten Action-Expertentum sind Netflix' Barbaren die Schauwerte im Kampfgeschehen gewiss.



Trotz der spannenden Parallelen hinter der Kamera dürfen wir am Ende nicht vergessen, dass die deutsche Geschichte der Barbaren viele Jahrhunderte vor den skandinavischen Vikings angesiedelt ist. Auch in einer anderen Epoche bleiben Kämpfe aber Kämpfe.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum ist die brutale Historienserie so beliebt?

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren wir, was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Umgekehrt kann im auch das Barbaren-Netflix-Publikum, das Vikings noch nicht kennt, sich im Podcast einen Überblick zu der beliebten Serie verschaffen. Ins Spoilergebiet steigen wir nämlich erst ab Minute 00:31:03 ein.

Schaut ihr Barbaren bei Netflix mit einem Vikings-Blick oder ohne?