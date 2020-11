Barbaren bei Netflix: Wie viel Vikings steckt wirklich in der brutalen Historienserie?

Mit Barbaren ist eine groß produzierte deutsche Historienserie zu Netflix gekommen, bei der sich viele Vikings-Vergleiche ziehen lassen. Wir diskutieren im Podcast Parallelen und Eigenständigkeit.

Deutsche Netflix-Serien wie Dark und How to Sell Drugs Online (Fast) konnten viele Zuschauer begeistern, bei der neusten heimischen Netflix-Produktion Barbaren liegen die Meinungen deutlich weiter auseinander.

In der neuen Folge unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber gehen wir dem häufig gezogenen Vikings-Vergleich auf die Spur und testen die Serie auch darüber hinaus auf ihre Stärken und Schwächen.

Jetzt reinhören: Netflix' Barbaren mit sexy Latein und zu wenig Dreck im Gesicht

Hier die Timecodes, falls ihr im Podcast barbarisch hin und her springen wollt:



00:04:05 - Barbaren bei Netflix: Was ist das?



00:21:20 - Das "deutsche Vikings" & historische Aspekte

00:43:14 - Spoilerteil: Figuren, Ende & Ausblick auf Staffel 2

01:00:25 - Leuchtfeuer im Streamgstöber (Der Nebel, Grand Army, Porträt einer jungen Frau in Flammen)

01:05:05 - Fan-Feedback & Verabschiedung



Ist Netflix' Barbaren wirklich das "deutsche Vikings"?

Die: Andrea Wöger ( @andreawoeger ), Esther Stroh ( @StrawStar ) und Ines Walk.

Vor allem Vikings-Fans freuten sich nach dem ersten Netflix-Trailer zu Barbaren auf eine gute Alternative in der Wikinger-losen Zeit. Natürlich richtet sich die Serie nicht nur an sie, weist aber unleugbar ein paar verblüffende Ähnlichkeiten auf.

Vergleicht Barbaren im Trailer auf eigene Faust mit Vikings

Barbaren - S01 Trailer (Deutsch) HD

Thusnelda könnte Lagerthas Schwester sein, Folkwin trägt die Haare wie Ragnar und Co. und Langhäuser, Seher und brutale Kämpfe gibt es ebenfalls. Außerdem hat Barbaren auch hinter der Kamera Vikings-Gemeinsamkeiten.

Andererseits liegen mehr als 800 Jahre Geschichte zwischen beiden Serien und während die Barbaren die Sympathie von Anfang an auf ihrer Seite haben, weil sie von den Römern unterjocht werden, treten die Vikings deutlich ambivalenter, nämlich auch schon mal als plündernde und mordende Aggressoren auf.

© Netflix / History Channel Thusnelda aus Barbaren & Lagertha aus Vikings

Als Historienserie aus deutschen Landen mit unerwartet großen Schauwerten wie im Wald echt aufgebauten Dörfern, den authentischen Kostümen und dem blutigen Kampfgeschehen ist Barbaren trotz einigen Schwächen etwas hierzulande noch nie Dagewesenes.

Unterhaltsamer Netflix-Geschichtsunterricht: Schafft Barbaren das?

Wen aus Barbaren es alles wirklich gab und wie historisch exakt die Serie die Schlacht im Teutoburger Wald nachstellt, dürfte vor allem Geschichts-Junkies freuen. Doch auch für diejenigen, die in der Schule eher geschlafen haben, werden die Ereignisse aus dem Jahr 9 nach Christus in 6 Folgen kurzweilig aufbereitet.

Verblüffend ist zudem der Einsatz von Latein. Laurence Rupp spricht mit Ehrfurcht über seine Latein-Trainer und auch sein Co-Star David Schütter hat recht, wenn er behauptet, die eigentlich tote Sprache sei in Barbaren erstmals "nicht langweilig, trocken und mathematisch". Im Gegensatz dazu fallen leider häufig die deutschen Dialoge zu modern aus.

© Netflix Barbaren: Thusnelda & Folkwin

Ob Netflix eine 2. Staffel bestellen wird, steht noch immer in den Sternen. Auch wenn geschichtlich der Stoff für eine fortgesetzte Erzählung da wäre, um Season 2 von Barbaren mit römischem und germanischem Leben zu füllen.

Wie ist Netflix' deutsche Historienserie Barbaren bei euch angekommen?