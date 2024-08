House of the Dragon Staffel 2: Die mysteriösen Visionen im Finale erklärt – ohne und mit Zukunfts-Spoiler

House of the Dragon Staffel 2 prophezeit im Finale zwei Hauptcharakteren ein grausiges Schicksal. Was wirklich hinter den Visionen von Daemon und Helaena steckt, erfahrt ihr hier. Achtung, Spoiler.

Das Finale von House of the Dragon Staffel 2 gibt unerwartete Ausblicke auf den möglichen Fortgang des Drachentanzes – und der Serie selbst. Daemon (Matt Smith) blickt durch eine Wehrholz-Vision auf eine potenzielle Zukunft und Helaena (Phia Saban) prophezeit einem Charakter seinen bevorstehenden Tod.

Vier wichtige Zukunfts-Erkenntnisse verstecken sich im Finale von Staffel 2. Nachfolgend findet ihr eine Erklärung der zwei grausigen Prophezeiungen. Aber sollten wir sie überhaupt ernst nehmen? Das verraten wir euch weiter unten im Spoiler-Teil mit Blick auf den Verlauf des Drachentanzes in George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut.

Hier beginnt die spoilerfreie Erklärung



Helaenas Prophezeiung in House of the Dragon Staffel 2: Was ist das Götterauge?

Dass Helaena Targaryen womöglich prophetische Drachenträume hat und sogar eine seltene Grünseherin sein könnte, deutete sich bereits in der ersten Staffel an. Während sie zuvor oft in Rätseln spricht, offenbart sie ihrem Bruder Aemond (Ewan Mitchell) in Folge 8 nun unverblümt, was die Zukunft für ihn bereithalten könnte:

HBO Sieht Helaena Targaryen die Zukunft?

Aegon wird wieder König sein. Er hat seinen Sieg noch vor sich. Er sitzt auf einem Thron aus Holz. Und du, du wirst tot sein. Du wirst vom Götterauge verschluckt worden sein und nie wieder gesehen werden.

Ob Helaena ihrem Bruder einfach Angst machen will oder tatsächlich Aemonds Tod in einem Traum vorhersehen konnte, beantwortet House of the Dragon in Staffel 2 noch nicht. Aber was ist eigentlich dieses Götterauge, von dem sie spricht? Dabei handelt es sich um einen konkreten Ort.

Götterauge (im Original: God's Eye) ist der Name eines in der Welt von Westeros bekannten Sees. Dieser befindet sich in den Flusslanden direkt neben der (verfluchten) Burg Harrenhal, wo Daemon Targaryen (Matt Smith) sich jüngst eine Armee zusammengestellt hat. Könnte Aemond womöglich in diesem See ertrinken, also von diesem verschluckt werden?

Daemon Targaryen sieht Spoiler zu Game of Thrones – aber auch zu seiner eigenen Geschichte?

Auch Daemon Targaryen (Matt Smith) bekommt im Staffel 2-Finale einige überraschende Zukunfts-Ausblicke. Eine Vision am Wehrholzbaum von Harrenhal enthüllt ihm nicht nur sein eigenes mögliches Schicksal, sondern auch Ereignisse, die sich erst rund 200 Jahre später in Game of Thrones zutragen. Unter anderen sehen wir:

Daemons Urenkel Brynden Strom, der zum dreiäugigen Raben wird

der zum dreiäugigen Raben wird Daemons Nachfahrin Daenerys Targaryen und ihre drei Babydrachen Viserion, Rhaegal und Drogon



und ihre drei Babydrachen Viserion, Rhaegal und Drogon Weiße Wanderer als ultimative Bedrohung

Während Game of Thrones-Fans von diesen Ausblicken auf das Lied von Eis und Feuer weniger überrascht sind, gibt es in Daemons Vision auch drei komplett neue Erkenntnisse zu bestaunen, die eine düstere Wendung für seine Geschichte in Aussicht stellen.

HBO Kein Happy End für Caraxes

Daemon ertrinkt

Sein Drache Caraxes liegt tot auf einem Schlachtfeld

Rhaenyra sitzt auf dem Eisernen Thron

Ob diese Vision wahr wird oder nicht: Das Wissen um die Zukunft von Westeros bringt Daemon schon jetzt dazu, seine eigenen Ambitionen zurückzustellen und all sein Vertrauen in seine Königin Rhaenyra zu setzen. Wie sich das Wissen über den eigenen möglichen Tod hingegen auf Aemonds Handeln auswirkt, werden wir wohl erst in Staffel 3 erfahren.

Aber was ist denn nun wirklich dran an den Todesprophezeiungen? Wenn ihr schon jetzt wissen wollt, was George R.R. Martins Buchvorlage über den Wahrheitsgehalt der Visionen verrät, bekommt ihr nachfolgend eine kurze Erklärung, ob die angedeuteten Ereignisse tatsächlich eintreffen könnten.

+++

Hier beginnt die Erklärung mit Zukunfts-Spoilern

+++

Hat House of the Dragon Staffel 2 gerade den Rest der Serie gespoilert?

Zahlreiche Fans von House of the Dragon versuchen Woche um Woche Spoilern zu entgehen, um die neuesten Folgen der Fantasy-Serie völlig unvoreingenommen schauen zu können. Doch ausgerechnet die Serie selbst liefert im Finale von Staffel 2 jetzt eine überraschende Spoiler-Vorschau ab. Denn die prophezeiten Zukunfts-Ereignisse finden in der Vorlage tatsächlich statt und könnten somit wichtige Ereignisse der nächsten zwei Staffeln bereits verraten haben.

Rhaenryas Thronbesteigung ist ein gewaltiges Ereignis, das wir voraussichtlich in House of the Dragon Staffel 3 zu sehen bekommen. Daemons Vision geht aber noch einen Schritt weiter und verrät ihm (und uns) das Ende seiner eigenen Geschichte, das direkt mit Aemonds Schicksal zusammenhängt. Sollte sich die Serie an die Geschehnisse der Vorlage halten, könnte uns folgendes Duell in Staffel 4 erwarten:



HBO House of the Dragon teast das Duell über dem Götterauge

In Feuer und Blut kommt es im späteren Verlauf des Krieges zu einem epischen Drachenduell über dem Harrenhal-See zwischen Aemond und Daemon. Gemeinsam mit ihren Drachen Vhagar und Caraxes stürzen sie in ihren Tod in die Tiefen des Götterauges. In der Vorlage werden jedoch Vermutungen ausgesprochen, dass Rhaenyras Prinzgemahl überlebt haben könnte.



Helaenas Prophezeiung enthält noch einen weiteren großen Spoiler, der sich allerdings erst in Richtung Ende der Fantasy-Serie bewahrheiten könnte. Obwohl Aegon (Tom Glynn-Carney) im Staffel 2-Finale 2 aus Königsmund eskortiert wird und sich eine Machtübernahme durch Rhaenyra anbahnt, lässt Helaena durchblicken, dass die Regentschaft der Schwarzen Königin nicht von langer Dauer sein wird.

Denn: Kurz vor dem Ende des Targaryen-Bürgerkrieges feiert Aegon II eine siegreiche Rückkehr und wird zeitweise wieder als König regieren. Aufgrund seiner starken Verletzungen ist es ihm jedoch nicht möglich auf dem Eisernen Thron zu sitzen. Stattdessen regiert er von einem gepolsterten Holzstuhl aus, wie Helaena bereits vorausgesagt hat.

Ob House of the Dragon gerade wirklich hammerharte Spoiler für die nächsten zwei Staffeln offenbart hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt nur Spekulation. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Fantasy-Serie eine ganze andere Richtung einschlägt als die Vorlage. Und es wäre nicht das erste Mal.

Podcast: Hat House of the Dragon in Staffel 2 begeistert oder enttäuscht?

Wir blicken nach 8 Folgen zurück auf die 2. Staffel von House of the Dragon: Ist es die perfekte Fortsetzung geworden oder fehlt der neuen Season die entscheidende Würze?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gab es genug Drachen? Hätten wir uns mehr Schlachten erwartet? Und welche Folge war die beste?Diese und weitere Fragen ergründen Jenny und Bea bei ihrer Diskussion über die Rückkehr von House of the Dragon.