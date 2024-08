House of the Dragon-Macher verteidigt umstrittenes Staffel 2-Finale – und gibt Versprechen für Staffel 3

Das House of the Dragon-Finale hat viele Fans enttäuscht zurückgelassen. Jetzt verteidigt Showrunner Ryan Condal die umstrittene letzte Folge von Staffel 2.

"Habe ich gerade einen 70-minütigen Trailer für Staffel 3 gesehen?" oder "Ich hoffe du hast Appetit ‒ auf gar nichts!" fielen etwa die Reaktionen der Fans auf das Finale von House of the Dragon Staffel 2 aus, das uns in der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag erreichte. Dem großen Staffelfinale wurde dabei vor allem angekreidet, dass es sich für viele nicht wirklich nach einem, naja, großen Staffelfinale anfühlte und stattdessen nur weitere Saat für kommende Ereignisse ‒ wie der heiß erwarteten Schlacht in der Gurgel ‒ gesät wurde.

Nun äußerte sich Showrunner Ryan Condal zum Staffel 2-Finale und erklärte die Entscheidung, die große Schlacht in spätere Staffeln zu verlegen.

"Niemand hat unendlich Zeit und Ressourcen": House of the Dragon-Showrunner verteidigt Staffel 2-Finale

Während einer Pressekonferenz zum Staffel 2-Finale wurde Ryan Condal von Moderatorin Joanna Robinson (via IGN ) gefragt, warum es die Schlacht in der Gurgel nicht mehr in diese Staffel geschafft hat. Condal erklärte daraufhin, dass ihm und seinem Team schlicht und ergreifend die Ressourcen fehlten, um die Schlacht zu realisieren. Darüber hinaus habe er sich gefragt, wie die Geschichte in den kommenden zwei Staffeln weitererzählt werden kann:

Einer der Herausforderungen darin, Fernsehen dieser Größenordnung zu machen, ist die der unendlichen Zeit und Ressourcen. Die gibt es nie. Niemand hat unendlich Zeit und Ressourcen. Als Showrunner muss man immer die Balance zwischen der Story und den dafür verfügbaren Ressourcen halten. Und man muss auch darüber nachdenken, was das Ziel der Serie ist und wohin wir uns bewegen.

Es war eine Kombination von Faktoren, die dazu geführt hat, dass wir die Geschichte neu aufteilen mussten, da wir wussten, wo die Reise hingeht und wo der Endpunkt ist. Wir haben die Geschichte umverteilt, um [nach Staffel 1] noch drei großartige Staffeln zu schaffen.

"Wollten Fans zufriedenstellen": Ryan Condal gibt Versprechen für Staffel 3

Gleichzeitig versicherte Condal, dass die Fans die Schlacht in der Gurgel definitiv noch zu sehen bekommen ‒ und zwar bald. Dafür wolle er alle möglichen Ressourcen versammeln, um die Erwartung der Fans zufriedenzustellen:

[Die Schlacht in der Gurgel] wird sehr bald passieren, wenn wir uns das Storytelling von House of the Dragon anschauen. Und es wird unseres Wissens die größte Sache, die wir bisher geschaffen haben. Wir wollten uns die Zeit und den Raum nehmen, es auf einem Level zu realisieren, das die Fans so freuen und zufrieden stellen wird, wie es [das Ereignis] verdient. Wir wollten außerdem ein wenig die Erwartung dahingehend schüren.

Ryan Condal kann sich sicher sein, dass die Erwartung der Fans allemal geschürt ist. Bis sie an der Realität gemessen wird, dauert es aber womöglich noch zwei lange Jahre. Da die Produktion der dritten Staffel Anfang 2025 beginnen soll, ist ein Start der neuen Folgen erst im Jahr 2026 wahrscheinlich.

Podcast: Hat House of the Dragon in Staffel 2 begeistert oder enttäuscht?

Wir blicken nach 8 Folgen zurück auf die 2. Staffel von House of the Dragon: Ist es die perfekte Fortsetzung geworden oder fehlt der neuen Season die entscheidende Würze?

Gab es genug Drachen? Hätten wir uns mehr Schlachten erwartet? Und welche Folge war die beste? Diese und weitere Fragen ergründen Jenny und Bea bei ihrer Diskussion über die Rückkehr von House of the Dragon.