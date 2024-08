House of the Dragon um Staffel 4 verlängert und das Ende der Fantasy-Serie steht auch schon fest

House of the Dragon-Showrunner Ryan Condal bekräftigt, dass die 3. Staffel von der Fantasy-Serie definitiv kommt. Auch die 4. Staffel ist gesetzte Sache und erzählt vom Ende des Drachenkriegs.

Kurz nach dem Finale der 2. Staffel von House of the Dragon erfahren wir mehr über die Zukunft des Game of Thrones-Ablegers. Obwohl der Streifzug durch die Geschichte des Hauses Targaryen mit vielen dramatischen Ereignissen aufwartet, steht das Ende der Serie jetzt schon fest. Sie wird keine GoT-Dimensionen erreichen.

Nächstes Game of Thrones-Finale offiziell bestätigt: House of the Dragon endet nach Staffel 4

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hält HBO an der Verlängerung von House of the Dragon fest. Die 3. Staffel kommt definitiv. Laut Showrunner Ryan Condal, der das Fantasy-Epos zusammen mit Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin geschaffen hat, werden aktuell die Drehbücher für die neuen Episoden geschrieben.

Wie viele Episoden die 3. Staffel von House of the Drago genau umfasst, ist bis dato unklar. Condal deutet an, dass sich der Umfang der zukünftigen Staffeln an den acht Episoden der 2. Staffel orientieren könnte. Die Produktion für die nächste Runde soll Anfang 2025 beginnen, was einen Start im Jahr 2026 nahelegt.

Hier könnt ihr den Trailer zu House of the Dragon schauen:

House of the Dragon - S02 Trailer Black (English) HD

Die zweite große Nachricht betrifft das Ende der Serie. Ausgehend von Condals Aussagen hat HBO ebenfalls einer 4. Staffel grünes Licht gegeben, die House of the Dragon beenden wird. Damit kommt das Spin-off am Ende seines Lebenszyklus auf halb so viele Staffeln wie die Mutterserie, die von 2011 bis 2019 lief.

Der abgesteckte Rahmen dürfe dem Kreativteam der Serie einiges an Planungssicherheit geben. Außerdem kommen wir nicht in die Situation, dass House of the Dragon von heute auf morgen überraschend abgesetzt wird und wir ohne richtiges Ende dastehen. Condal und sein Writers' Room können nun alles sorgfältig planen.

Die nächsten zwei Game of Thrones-Ableger sind schon in Arbeit, einer startet bereits 2025 bei HBO

Neben der 3. und der 4. Staffel von House of the Dragon erwarten uns mindestens zwei weitere Ableger aus dem Game of Thrones-Universum. Bereits nächstes Jahr startet A Knight of the Seven Kingdoms, die auf Martins Novelle Tales of Dunk and Egg basiert. Darüber hinaus befindet sich die Serie Ten Thousand Ships in Entwicklung.



Konkrete Startdaten für die beiden Projekte existieren noch nicht. Bis wir weitere Infos bekommen, könnt ihr euch nochmal die 2. Staffel von House of the Dragon anschauen, die seit gestern vollständig bei dem Streaming-Dienst WOW verfügbar ist. Oder ihr startet den großen Westeros-Rewatch mit allen GoT- und HotD-Staffeln.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.