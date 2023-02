Die beliebteste Superhelden-Serie 2022 stammt weder von Marvel noch von DC und ist brutaler als beide zusammen

Welche Superhelden-Serie war 2022 am erfolgreichsten in den USA? Dank einer neuen Streaming-Auswertung haben wir eine ziemlich eindeutige Antwort.

Netflix, Amazon und Co. rücken kaum Zahlen über den Erfolg ihrer Filme und Serien heraus, die sich gut vergleichen lassen. Zum Glück gibt es Unternehmen wie Nielsen, die sich mit der Erhebung von Daten beschäftigen und durch Umfragen auch im Streaming-Bereich regelmäßig spannende Zahlen hervorbringen.

Nielsen hat vor wenigen Tagen einen neuen Bericht vorgestellt, in dem es um die erfolgreichsten Streaming-Inhalte 2022 in den USA geht. Ungeschlagen an der Spitze steht der Netflix-Dauerbrenner Stranger Things mit 52 Milliarden gesehenen Minuten. Doch welche war die erfolgreichste Superheldenserie 2022?

Amazon übertrifft Marvel und DC: The Boys hängt Moon Knight, Peacemaker und Co. ab

Die Antwort überrascht durchaus, denn weder Marvel noch DC haben es auf einen nennenswerten Platz in der Top-Liste geschafft. Stattdessen stammt der Superhelden-Überflieger 2022 im Streaming-Bereich aus dem Hause Amazon: The Boys konnte letztes Jahr 10,6 Milliarden gesehene Minuten in den USA verzeichnen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys schauen:

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

Damit belegt The Boys Platz 11 der meistgesehenen Streaming-Originale in den USA. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste.

Ein großer Vorteil von The Boys: Die Serie umfasst drei Staffeln und kommt auf insgesamt 24 Episoden. Das ist deutlich mehr als Moon Knight, Peacemaker und Co. vorzuweisen haben. Dass Serien mit nur einer Staffel dennoch eine Chance gegen etablierte Formate haben, hat letztes Jahr Wednesday mit nur acht Folgen bewiesen.

