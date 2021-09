Die beste deutsche Amazon-Serie: Alle Neuen im LOL Staffel 2-Trailer – und Staffel 3 ist auch schon bestätigt

Im neuen Trailer zur 2. Staffel der großartigen Amazon-Comedyserie LOL: Last One Laughing werden die vielen Stars gezeigt. Wir stellen euch die Neuen davon vor.

Dieses Jahr hat Amazon mit der deutschen Comedyserie LOL: Last One Laughing einen echten Hit gelandet. Das Konzept nach internationalem Vorbild, bei dem eine Gruppe Comedians in ein Haus gepackt wird und niemand lachen darf, hat mit grandios-sympathischer Situationskomik eingeschlagen.



Überraschend schnell hat Amazon eine 2. Staffel noch für 2021 angekündigt, die schon bald bei Amazon Prime startet. Für alle Fans gibt es außerdem schon jetzt tolle Neuigkeiten: Wie DWDL berichtet, wurde LOL bereits für eine 3. Staffel verlängert! Das hat Philip Pratt, Chef der deutschen Eigenproduktionen bei Amazon Studios, bei der Kino-Premiere der 2. Staffel in München verraten.

Zur Fortsetzung, für die drei Stars aus Staffel 1 zurückkehren und sonst auf neue Gesichter gesetzt wird, ist auch nochmal ein Trailer erschienen. Wir stellen euch die neuen Stars dazu vor.

Auch in Staffel 2 setzt der Amazon-Hit LOL auf einen hervorragenden Cast

Der neue Trailer zur LOL-Fortsetzung mit Michael 'Bully' Herbig als schadenfroher Strippenzieher zeigt vor allem, dass trotz des Verbots wieder extrem viel gelacht wird. Aber schaut euch den frischen Eindruck von den neuen Folgen selbst an:

LOL Last One Laughing - S02 Trailer (Deutsch) HD

Aus Staffel 1 kehren Max Giermann, Anke Engelke und Kurt Krömer in den neuen Folgen der Amazon-Serie zurück. Ansonsten bietet LOL Staffel 2 sieben neue Stars, die wir euch kurz vorstellen:

Bastian Pastewka: Seinen Durchbruch im deutschen Fernsehen hatte Bastian Pastewka in den 90ern als Teil der witzigen Sat. 1-Sendung Die Wochenshow. Seit 2004 spielt er in Pastewka nach dem US-Vorbild Lass es, Larry eine fiktive Version von sich selbst in bislang 10 Staffeln.

Pastewka - S09 Trailer (Deutsch) HD

Klaas Heufer-Umlauf: Seine TV-Karriere startete Klaas Heufer-Umlauf beim Musiksender VIVA. Anschließend moderierte er zusammen mit Joko Winterscheidt die MTV-Show MTV Home. Daraus entstand eine jahrelange Zusammenarbeit. Ihr Format lief unter anderem als neoParadise bei ZDF Neo und dann als Circus Halligalli auf ProSieben. Nach dem Ende der Show 2017 haben Joko und Klaas mehrere Solo-Formate gestartet, dazu zählt aktuell Late Night Berlin von Klaas.

Circus Halligalli - Trailer (Deutsch) HD

Annette Frier: Seit rund zwei Jahrzehnten hat Annette Frier in Deutschland in Comedy-Serien wie Switch, Danni Lowinski und seit 2019 an der Seite von Christoph Maria Herbst in Merz gegen Merz mitgespielt. Neben Komödien-Rollen ist sie auch am Theater oder in TV- sowie Kinofilmen in ernsten Rollen zu sehen.

Danni Lowinski - S01 Trailer (German)

Martina Hill: Am bekanntesten ist Martina Hill durch ihrer Beteiligung an dem deutschen Comedy-Format Switch Reloaded. Hier hat sie Promis wie Heidi Klum, Gundula Gause, Daniela Katzenberger, Bill Kaulitz und Katja Burkard parodiert. Mit Knallerfrauen hat sie außerdem noch ihre eigene Comedy-Serie.



Knallerfrauen - Trailer (Deutsch) HD

Tommi Schmitt: Als Comedy-Autor hat Tommi Schmitt schon für Shows wie TV total, Luke! die Woche und ich oder Late Night Berlin gearbeitet. Den meisten dürfte er als Moderator des erfolgreichen deutschen Podcasts Gemischtes Hack zusammen mit Felix Lobrecht bekannt sein.

Larissa Rieß: Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin und DJane ist Larissa Rieß vor allem als Mitglied von Jan Böhmermanns Neo Magazin Royale bekannt geworden. In deutschen Serien wie jerks. oder Kinofilmen wie Fack ju Göhte 3 hat sie kleinere Rollen gespielt.



Tahnee : In den letzten Jahren wurde Tahnee mit verschiedenen deutschen Comedy-Beteiligungen und Stand-up-Auftritten bekannt. Von 2016 bis 2018 moderierte sie nach Luke Mockridge zum Beispiel das Format NightWash für deutsche Nachwuchs-Comedians. Mitwar sie selbst auf Tour.

Die 2. Staffel von LOL: Last One Laughing startet am 1. Oktober bei Amazon Prime. Jede Woche erscheint dann eine neue Folge.

