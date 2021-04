LOL Staffel 2 bei Amazon mit neuer Besetzung: Wir haben schon jetzt einen Favoriten

Die neue Besetzung für die 2. Staffel des Comedy-Hits LOL bei Amazon ist bekannt. Wir haben uns alle Namen schon mal vorfreudig angeschaut und verraten euch, wer das größte Siegpotenzial hat.

Die schönste Comedy-Überraschung seit langem hat uns Amazon mit der 1. Staffel von LOL: Last One Laughing beschert. Die Show, in der 10 deutsche Comedians in ein Haus gepackt werden und 6 Stunden nicht lachen dürfen, wurde für den Streamingdienst zum riesigen Hit.

Wenig überraschend kündigte Spielleiter Michael "Bully" Herbig noch vor Ende der 1. Staffel eine Fortsetzung an.

Mittlerweile ist auch die komplette Besetzung der 2. Staffel LOL bekannt. Wir haben uns alle Teilnehmer:innen schon mal genauer angeschaut und nutzen unser geballtes Humor-Wissen aus der Gag-Uni, um den Sieger jetzt schon zu verkünden.

In LOL Staffel 2 kehren bei Amazon auch bekannte Gesichter zurück

Amazon hat alle Namen verraten, die in der kommenden Fortsetzung von LOL dabei sind. Dazu gehören mit Max Giermann, Anke Engelke und Kurt Krömer auch drei Rückkehrer:innen aus Staffel 1. Hier seht ihr die komplette Besetzung von LOL Staffel 2:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben langjährigen Comedy-Größen und bekannten Gesichtern setzt Amazon bei Staffel 2 auch auf spannende Nachwuchstalente und jüngere Namen.

Alte Hasen müssen in der 2. Staffel LOL gegen witzigen Nachwuchs bestehen

Bei der Besetzung der Fortsetzung des Amazon-Hits bieten sich gerade die drei Rückkehrer:innen schon jetzt als starke Favoriten an. Da Max Giermann, Anke Engelke und Kurt Krömer schon mal bei dem irrwitzigen Spiel dabei waren, sind sie jetzt wahrscheinlich besser vorbereitet oder trainieren in der Freizeit schon mal ihre Lachmuskeln gegen gezielte Trigger.

Das witzige Erfolgsprinzip von LOL besteht allerdings daraus, dass durch spontane Improvisation und überraschende Gags niemand vor der plötzlichen Lachattacke sicher ist. Hier liefert die 2. Staffel ein paar Comedy-Talente, die es allen im Haus schwer machen dürften.

Da ist zum Beispiel Martina Hill, die dank Switch: Reloaded aus derselben Parodie-Schule wie Max Giermann kommt und wie ein Chamäleon in die irrsten Rollen schlüpfen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ähnlich lustig dürfte auch das Programm von Tahnee werden, die für eine jüngere Generation aufstrebender Comedians steht und mit ihren abgefahrenen Parodien, Dialekten und Stimmlagen im Dauerfeuer an das Talent von Carolin Kebekus aus Staffel 1 anknüpft. Einen guten Eindruck von ihrem Humor bietet zum Beispiel dieser Auftritt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht vergessen wollen wir außerdem Sympathiebolzen Bastian Pastewka. Er tritt bestimmt als gute Seele des Hauses auf, doch in ihm schlummern auch brachiale Gag-Klassiker wie zum Beispiel sein legendärer Ottmar Zittlau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unser LOL-Siegfavorit ist durch die härteste Schule gegangen

Ein Neuzugang hat in unseren Augen aber die besten Chancen auf den Sieg: Late Night Berlin-Host Klaas Heufer-Umlauf! An der Seite von Joko Winterscheidt ist er durch die vielen verschiedenen Showformate jahrelang auf diesen Auftritt vorbereitet worden. Gerade das witzige Circus Halligalli-Highlight Aushalten: Nicht lachen war praktisch die Blaupause für das Konzept des aktuellen Amazon-Hits.

Im Podcast erfahrt ihr noch viel mehr Streaming-Tipps

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als Komiker dürfte Klaas gegen das Talent vieler anderer Teilnehmer:innen nicht ankommen. Durch die jahrelange "Gag-Tortur" neben Joko könnte er sich aber einen Humorpanzer antrainiert haben, der ihn für uns schon jetzt zum Sieger der 2. Staffel LOL macht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Auf wen freut ihr euch in der 2. Staffel LOL am meisten und wer schafft den Sieg?