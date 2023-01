Die beste Horror-Serie 2023 oder nur für Gamer: Für wen lohnt sich The Last of Us?

Ist The Last of Us eine gelungene Videospiel-Adaption für alle Horror-Fans, die The Walking Dead vermissen? Oder doch nur was für Gamer? Im Podcast diskutieren wir die bisher größte Serie des Jahres – spoilerfrei.

Der Überlebenskampf von Menschen in einer Zombie-Apokalypse – das kennen wir bereits aus The Walking Dead zu Genüge. Auch wenn die jüngst bei Sky/Wow gestartete HBO-Produktion The Last of Us auf den ersten Blick wie ein weiterer Vertreter des Zombie-Genres aussieht, ist sie doch etwas völlig anderes. Und noch viel mehr.

The Last of Us ist nicht nur die meisterwartete Serie des Jahres, sondern auch die Live-Action-Adaption eines der gefeiertsten Videospiele der letzten 10 Jahre. Lohnt sie die Serie für Fans der Vorlage? Und wie wirkt sie auf Nicht-Gamer? Wir konnten die insgesamt 9 Folgen der ersten Staffel bereits vorab sichten und besprechen im Podcast (spoilerfrei) den dystopischen Horror mit den Game of Thrones-Stars Bella Ramsey und Pedro Pascal.

The Last of Us ist dystopischer Zombie-Horror der anderen Art

The Last of Us bringt uns ins Jahr 2023 – 20 Jahre nach dem Ausbruch eines mutierten Pilzes namens Cordyceps, der Menschen in zombieähnliche Wesen verwandelt. Inmitten dieser postapokalyptischen Endzeit soll der Überlebende Joel (Pedro Pascal) die Teenagerin Ellie (Bella Ramsey) quer durch die USA zu einem Rebellen-Stützpunkt eskortieren. Auf ihrer tausende Kilometer langen Reise begegnen sie zahlreichen Gefahren. Die blitzschnellen Infizierten sind dabei meist ihr kleinstes Problem.

Als Prestigeprojekt von HBO hat The Last of Us eine gewaltige Aufgabe zu meistern. Sowohl Fans der Game-Vorlage als auch Serienbegeisterte ohne Vorwissen müssen abgeholt werden. Es ist ein Unterfangen, an dem schon unzählige Videospiel-Adaptionen gescheitert sind. Ob The Last of Us diese Herausforderung meistern kann, könnt ihr in der neuen Folge des Streamgestöber-Podcasts nachhören.

Im Podcast klären wir: Wie gut ist die The Last of Us-Serie wirklich geworden?

Moviepilot-Chefredakteurin und Gamerin Lisa Ludwig wartet seit 10 Jahren auf die The Last of Us-Adaption. Serien-Experte Max hingegen ist nach dem Ende von The Walking Dead auf der Suche nach neuen spannenden Zombie-Endzeit-Geschichten. Aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven blicken sie in der Episode auf The Last of Us und sind sich trotzdem einig: Diese Serie sollte niemand verpassen. Gerade weil sie ganz anders ist als The Walking Dead.



Denn in The Last of Us werden Horror, Action und vor allem auch die Infizierten äußert spärlich eingesetzt. Hier geht es zentral um menschliche Schicksale und das mehr als bei jeder anderen Zombie-Serie der letzten Jahre. Mehr dazu könnt ihr in unserem spoilerfreien Ersteindruck nachlesen – oder eben im Podcast hören.



Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

