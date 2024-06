Die beste Sci-Fi-Serie auf Netflix geht zu Ende: Neuer Trailer zum Finale teast das größte Duell 2024

Arcane ist eine der besten Netflix-Serien überhaupt. Ein neuer Teaser zu Staffel 2 läutet jetzt das große Finale des Sci-Fi-Abenteuers ein. Trotz geplantem Ende können Fans noch auf mehr hoffen.

Was ist die beste Netflix-Originalserie? Haus des Geldes? Stranger Things? Weit gefehlt, laut Collider . Der IMDb-Liste der Seite zufolge thront das Sci-Fi-Abenteuer Arcane auf diesem Platz. Fans werden diese Ehren mit etwas Trauer im Herzen sehen: Schließlich soll die Adaption des Videospiels League of Legends noch dieses Jahr mit Staffel 2 enden. Ein neuer Teaser verspricht ein explosives Finale.

Schaut euch hier den Teaser zu Arcane Staffel 2 an:

Arcane - S02 Teaser (Deutsch) HD

Nach dem Sci-Fi-Finale von Arcane soll es noch weitergehen

Arcane spielt in der League of Legends-Welt, in der sich Sci-Fi-Technologie und sagenhafte Fantasy-Elemente die Hand geben. In der Doppelstadt von Zaun und Piltover leben die beiden Schwestern Vi (Originalstimme: Hailee Steinfeld) und Jinx (Ella Purnell), die sich zunächst mit Gaunereien über Wasser halten. Und sich schließlich auf unterschiedlichen Seiten wiederfinden.

Die Animationsserie hat in kürzester Zeit eine große Fangemeinde gefunden. Umso trauriger ist es da, dass Staffel 2 bereits die letzte des Sci-Fi-Abenteuers werden soll. Aber Fans können sich trösten: Erstens spricht ein bisher unbestätigter Bericht von Discussing Film gleich mehrere mögliche Nachfolgeserien an. Andererseits gibt es auf YouTube bereits das Spin-off Bridging the Rift zu sehen. Dem hoffentlich noch weitere folgen.

Wann kommt Arcane Staffel 2 zu Netflix?

Arcane Staffel 2 soll im November 2024 auf Netflix starten. Produziert wurde die Serie von dem französischen Animationsstudio Fortiche unter der Aufsicht der League of Legends-Macher Riot Games.

