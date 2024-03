Die beste Star Wars-Serie kommt erstmals ins Heimkino – und eine große Enttäuschung gibt's obendrauf

Lange Zeit gab es die Star Wars- und Marvel-Serien nur bei Disney+. Das ändert sich. Wer die beste Serie aus der weit entfernten Galaxis ins Blu-ray-Regal stellen will, kann das bald tun.

Star Wars-Fans sind für ihre Sammel-Leidenschaft berühmt, egal ob es sich um eingeschweißte AT-AT-Walker oder quietschende Porg-Puppen handelt. Insofern stehen sie seit der Ära von Disney+ vor einem harten Los. Seit Jahren werden dort neue Serien veröffentlicht, aber in physischer Form sind nur wenige Produktionen für den Streaming-Dienst erschienen. Die gute Nachricht: Dieses Jahr kommen mehrere hinzu.

Die beste Star Wars-Serie wird auf Blu-ray und in 4K veröffentlicht

Die 1. Staffel von Star Wars: Andor wird im April in den USA erstmals auf Disc veröffentlicht, und zwar in Blu-ray- und in 4K Ultra HD-Qualität. Das berichtet das Branchenmagazin Variety .

Andor feierte 2022 Premiere und reist zurück in die Zeit vor den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story, als der professionelle Dieb Cassian Andor (Diego Luna) in den Widerstand gegen das Imperium verwickelt wird.

Star Wars: Lichtschwerter hatten Stromkabel?

Kreiert wurde die Serie von Tony Gilroy, dem Schöpfer der Bourne-Reihe. Gilroys düstere Kreation hebt sich von anderen Star Wars-Serien durch den nüchternen Ton und die politisch aufgeladene Erzählung vom Leben in einem faschistischen Regime ab. Das begeisterte auch einen großen Teil der Kritik. Andor landete auf Platz 1 in der Liste der besten Serien 2022, welche von den Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS gewählt wurde.

3 weitere Serien von Disney+ erscheinen auf Blu-ray

Neben Andor werden auch drei weitere Disney+-Serien erstmals in physischer Form veröffentlicht: die beiden Marvel-Produktionen Moon Knight und The Falcon and The Winter Soldier sowie Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Die Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor war leider eine der größeren Star Wars-Enttäuschungen der letzten Jahre, hielt sie sich in ihrem dünnen Plot doch zu lange bei der Aufwärmung von Bekanntem auf. Die ebenfalls 2022 erschienene Serie hat in der Moviepilot-Community nur einen schwachen Schnitt von 6 von 10 Punkten. Andor hingegen wurde durchschnittlich mit starken 7,9 Punkten bewertet.

Disney Home Entertainment Disney Home Entertainment Disney Home Entertainment Disney Home Entertainment Die US-Editionen von Andor, Obi-Wan Kenobi, Moon Knight und Falcon and the Winter Soldier

In den USA werden die neuen Editionen am 30. April veröffentlicht. Bislang gibt es noch keine Bestätigung, dass die Discs nach Deutschland kommen. Bei WandaVision und The Mandalorian war das allerdings der Fall.

Alle vier Serien kommen in der US-Version mit Bonus-Material daher. Bei den Marvel-Serien gibt es Dokumentationen zur Entstehung und Deleted Scenes, bei den Star Wars-Serien werden mehrere Featurettes vorhanden sein.

Wann kommt Andor Staffel 2?

Die 2. Staffel von Andor ist in Arbeit, lässt aber aufgrund der monatelangen Streiks in Hollywood auf sich warten. Erwartet wird die 12 Episoden lange Fortsetzung von Cassian Andors Geschichte nicht vor 2025.

Bis dahin könnt ihr Andor sowie die drei anderen Serien bei Disney+ streamen.