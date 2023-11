Sechs Staffeln voller düsterer Sci-Fi-Geschichten könnt ihr bei Netflix bereits sehen. Jetzt soll eine siebte Staffel von Black Mirror kommen. Aber ändert ihr Schöpfer einen Kritikpunkt?

Seit 2012 liefert Black Mirror Mini-Dystopien und Gruselgeschichten, die mal mehr, mal weniger das aktuelle Zeitgeschehen überzeichnen. Seit 2016 läuft die britische Serie fest unter dem Netflix-Schirm. Nach einer längeren Pause erschien dieses Jahr die 6. Staffel, in der auch der Streaming-Dienst selbst vor die satirische Flinte von Schöpfer Charlie Brooker geriet. Wie Variety berichtet, geht die Anthologie-Serie in eine 7. Runde.

Was ist über Black Mirror Staffel 7 bekannt?

Die Produktion von Black Mirror Staffel 7 soll noch dieses Jahr beginnen. Deshalb ist ein Start im Jahr 2024 durchaus im Rahmen des Möglichen. Das eingespielte Showrunner-Trio Charlie Brooker, Annabel Jones und Jessica Rhodes soll zurückkehren. Danach wird es aber dünn: Es gibt keine Details zur Besetzung, zum Plot der einzelnen Episoden und auch die Folgenanzahl ist noch nicht bekannt.

Außerdem: Wird Black Mirror einen Kritikpunkt angehen, der Fans in der 6. Staffel sauer aufstieß?

Netflix Black Mirror

Black Mirror hatte in Staffel 6 zu wenig Sci-Fi, fanden Fans

Black Mirror ist mit einer Community-Wertung von 8,3 die beste von Netflix verantwortete Sci-Fi-Serie bei Moviepilot. Aber wie viel Sci-Fi steckte überhaupt noch in Staffel 6? Nicht genug für einige Fans, die unter anderem forderten: "Setzt es doch einfach ab".

Black Mirror erzählt in jeder Folge eine neue Geschichte. Nur zwei der fünf Episoden aus Staffel 6 hatten jedoch klare Sci-Fi-Plots: Beyond the Sea und Joan is Awful. Die übrigen Episoden bewegten sich eher im Satire- und Fantasy-Bereich. Diese Änderung war laut Brooker eine "bewusste Entscheidung", denn:

Es bestand die Gefahr, dass die Leute [Black Mirror] als eine 'Technologie-ist-böse-Serie' rahmen würden – das fand ich etwas frustrierend. Denn die Serie sagt nicht, dass Technologie schlecht ist, sie sagt, dass die Leute abgef***t sind.

Soll heißen: In Staffel 7 wird sich an der Ausrichtung von Black Mirror wenig ändern. Bei Netflix könnt ihr alle 6. Black Mirror-Staffeln und das Special Bandersnatch streamen.