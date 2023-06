Alle neuen Black Mirror-Folgen im Ranking von Müll bis "Müsst ihr sehen" – aber nur 2 lohnen sich wirklich

Bei Netflix könnt ihr fünf neue Black Mirror-Episoden sehen. So richtig gut sind aber nur zwei. Seht hier alle Episoden auf einen Blick und nach Qualität gerankt.

Seit letzten Donnerstag gibt es bei Netflix endlich neue Black Mirror-Folgen – Tech-Horror, Dystopien und diesmal sogar Fantasy-Horror ohne Ende. Jede Staffel der Sci-Fi-Serie hat Licht und Schatten. Aber der Vorteil ist: Black Mirror ist eine sogenannte Anthologie-Serie, was bedeutet, jede Episode erzählt eine eigene Geschichte. Ihr müsst gar nicht alles sehen, um irgendwas zu verstehen.

Fünf Sci-Fi-Geschichten bei Netflix: Das Black Mirror-Ranking

Weil ich diesen Artikel schreiben wollte, hab ich das trotzdem gemacht und mein Fazit lautet: In der neuen 6. Staffel genügt es vollkommen, wenn ihr zwei Episoden schaut. Im nachfolgenden Ranking aller fünf Folgen belegen sie logischerweise die ersten beiden Plätze.

Die besten Black Mirror-Episoden aus Staffel 6 - Platz 5: Beyond the Sea

Netflix Aaron Paul in Beyond the Sea

Worum geht es? Beyond the Sea spielt in einer alternativen Zeitlinie im Jahr 1969. Zwei Astronauten (Josh Hartnett und Aaron Paul) reisen tief ins All. Der Twist: Sie haben künstliche Kopien ihrer selbst auf der Erde hinterlassen, in die sie sich aus der Ferne "einloggen" können.

Ja, die Idee klingt ganz interessant, wobei Seelen-Downloads im Black Mirror-Verse ein alter Hut sind. Noch schlimmer: Beyond the Sea walzt das ohnehin dünne Konzept zur mit 80 Minuten längsten Folge der Staffel aus. 80 Minuten, in denen leider kaum etwas Spannendes passiert. Empfehlung: Unbedingt skippen.

Die besten Black Mirror-Episoden aus Staffel 6 - Platz 4: Demon 79

Netflix Anjana Vasan in Demon 79

Worum geht es? Demon 79 spielt wie Beyond the Sea in der Vergangenheit, diesmal allerdings in unserer Welt im Jahr 1979. Eine britische Schuhverkäuferin (Anjana Vasan) kämpft in einem unverhohlen rassistischen Klima ums Überleben. Dann taucht eine Art Teufels-Dschinni auf, der ihre Mordfantasien anstachelt. Das Fortbestehen der Welt hängt davon ab.

Demon 79 beschreibt das Erwachen einer identitären rechten Bewegung, wie wir sie auch heute und nicht nur in Großbritannien erleben. Daraus hätte man etwas machen können. Aber wie genau die Folge Rassismus, einen Teufels-Dschinni und eine Apokalypse zu einer funktionierenden Metapher oder wenigstens einer sinnvollen Handlung verquicken will, weiß sie leider nicht. Empfehlung: Skippen.

Die besten Black Mirror-Episoden aus Staffel 6 - Platz 3: Mazey Day

Netflix Zazie Beetz in Mazey Day

Worum geht es? Eine Paparazza (Zazie Beetz) hängt ihren Job aus Gewissensgründen an den Nagel. Dann verschwindet eine aufstrebende Darstellerin von einem Film-Set. Wer das erste Foto von ihr liefert, kann damit reich werden.

Das Beste an Mazey Day: Die Folge geht nur 40 Minuten. Ihr könnt sie schnell mal dazwischenschieben und das tut auch nicht weh. Mazey Day ist eine durchaus treffende Satire über die Paparazzi-Plage in den 2000ern, wirkt genau deshalb aber irgendwie fehl am Platz. Vor 15 Jahren veröffentlicht, wäre die Folge deutlich kraftvoller gewesen. Empfehlung: Könnt ihr gucken, müsst ihr aber nicht.

Die besten Black Mirror-Episoden aus Staffel 6 - Platz 2: Joan is Awful

Netflix Annie Murphy in Joan ist Awful

Worum geht es? Joan (Annie Murphy) lebt ein relativ normales Leben irgendwo im Digital-Sektor in der nahen Zukunft. Bis sie auf Netflix bzw. Streamberry die Serie "Joan is Awful" entdeckt, deren Handlung ihrem Leben bis aufs Haar gleicht und all ihre Geheimnisse verrät.

Joan is Awful ist extrem nah am Zeitgeist, sie sticht direkt in die Debatten um künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen. Das bedeutet auch: Sie denkt das komplexe Thema nicht besonders weit. Trotzdem ist es wahnsinnig unterhaltsam, der begnadeten Comedy-Darstellerin Annie Murphy (Schitt's Creek) bei ihrer Tech-Odyssey zuzuschauen. Empfehlung: Müsst ihr sehen!

Die besten Black Mirror-Episoden aus Staffel 6 - Platz 1: Loch Henry

Netflix Samuel Blenkin und Myha'la Herrold in Loch Henry

Worum geht es? Ein Filmstudenten-Paar stößt in einem schottischen Dorf auf eine aufregende True-Crime-Geschichte, um die Netflix sich reißen würde. Das Duo gräbt etwas zu tief ...

Loch Henry ist die fieseste Black Mirror-Episode der neuen Staffel und sie bietet die feinste, bissigste Satire. Die Protagnist:innen werfen für ihre Doku über einen Serienkiller sämtliche künstlerischen Ideale über Bord. Lohnt es sich wirklich, für etwas Ruhm und Content die Traumata einer ganzen Gemeinde wieder aufzureißen? Black Mirror kommt hier zu seinem Kern zurück: Es hält der unbändigen True-Crime-Lust von Netflix und seinem Publikum einen schwarzen Spiegel vor. Empfehlung: Müsst ihr sehen!

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.