Die beste und größte Fantasy-Serie kehrt zurück: Der Start-Zeitraum von House of the Dragon Staffel 2 steht fest und ist überraschend nah

Wann startet House of the Dragon Staffel 2? Die teure Fantasy-Serie von HBO ist seit längerem in Arbeit. Jetzt wurde ein grober Termin eingegrenzt.

Vor über einem Jahr lernten wir Daemon, Viserys und Rhaenyra Targaryen kennen: House of the Dragon erzählt die Vorgeschichte von Game of Thrones. Staffel 1 der Fantasy-Serie wurde von Kritik und Fans begeistert begrüßt. Das Problem: Der Dreh der Serie ist extrem aufwendig, was die Wartezeit auf neue Folgen verlängert.

Allzu stark wirkte sich dies allerdings doch nicht auf den Start von Staffel 2 aus: Der HBO-Chef Casey Bloys verkündete bei einer offiziellen Veranstaltung den überraschend frühen Zeitraum, berichtet der Hollywood Reporter . Staffel 2 sei abgedreht und befinde sich in der Post-Produktion.

Wann kommt House of the Dragon Staffel 2?

Dem Bericht des Branchenblatts zufolge soll House of the Dragon Staffel 2 im Frühsommer 2024 starten, also zwischen Ende Mai und Ende Juni nächsten Jahres. Die schlimmsten Prognosen gingen von einer Wartezeit bis in den Herbst 2024 aus. House of the Dragon beendete nach Angaben der Verantwortlichen die Dreharbeiten vor Beginn der Streiks der Hollywood.

Worum geht es in House of the Dragon?

Die neue Game of Thrones-Serie spielt rund 200 Jahre vor dem Original und widmet sich dem Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryen. Daenerys (Emilia Clarke) werden wir also nicht sehen, dafür aber ihre nicht minder charismatischen Vorfahren.

Im Mittelpunkt steht Rhaenyra Targaryen (jung: Milly Alcock, älter: Emma D'Arcy), Tochter des Königs Viserys (Paddy Considine), die sich als rechtmäßige Nachfolgerin auf dem Thron von Westeros sieht. Wie der Trailer allerdings andeutet, ist die althergebrachte Erbfolge dem Machtanspruch einer Frau feindlich gesinnt. Langfristig wird es in der Serie deshalb um den sogenannten Tanz der Drachen gehen, einen verheerenden Bürgerkrieg unter den Targaryens.

