Sci-Fi-Epos mit 480 Minuten Laufzeit erstmals im TV: Alien-Invasion, die von Steven Spielberg schon viel besser umgesetzt wurde

Heute und morgen gibt es erstmals eine epische Sci-Fi-Serie mit knapp 8 Stunden Laufzeit im Free-TV zu sehen. Dieselbe Vorlage hat sich Steven Spielberg bereits 2005 erfolgreich vorgeknöpft.

Die Menschheit ist süchtig nach Alien-Invasionen. Anders ist es kaum zu erklären, dass H.G. Wells' berühmter Sci-Fi-Roman Der Krieg der Welten so oft adaptiert wurde. Heute und morgen läuft erstmals die Serien-Umsetzung Krieg der Welten von 2019 im TV. Die Laufzeit von knapp 8 Stunden für Staffel 1 ist bombastisch. Steven Spielberg brauchte für seine Adaption allerdings nur zwei.

Im TV: 480 Minuten Sci-Fi-Bombast, die Steven Spielberg keine Konkurrenz machen

Krieg der Welten dreht sich um eine Alien-Invasion, die die Menschheit innerhalb kürzester Zeit um den Großteil dezimiert. Die Überlebenden versuchen, die mysteriöse Aggression der Eindringlinge zu ergründen. Und eine Schwachstelle zu finden.

Die Serien-Adaption von Wells' Roman bekam einige gute, wenn auch kaum begeisterte Kritiken (via Rotten Tomatoes ). Der Goldstandard für eine Krieg der Welten-Umsetzung bleibt Spielbergs Sci-Fi-Highlight Krieg der Welten von 2005.

Wann läuft die Krieg der Welten-Serie im TV?

Staffel 1 von Krieg der Welten läuft in zwei Tranchen im TV. Am heutigen Freitag, dem 3. November 2023, startet die 1. Staffel ab 20:15 Uhr mit den ersten vier Folgen. Die restlichen vier werden am 4. November zu derselben Zeit ausgestrahlt.

