Die beste Zombie-Serie bei Netflix: Seit eineinhalb Jahren warten wir auf die Fortsetzung und endlich wissen wir, wann es weitergeht

Netflix hat einen hochgelobten Zombie-Hit in der Hinterhand und bisher war völlig unklar, wann die Serie weitergeht. Jetzt gibt es Erlösung für Fans des fiesen Horror-Dramas.

Die südkoreanische Zombie-Serie All Of Us Are Dead startete im Februar 2022 bei Netflix. Im Vorfeld wurde sie als "The Walking Dead mit Teenies" gebrandmarkt. Nach dem erfolgreichen Start der 1. Staffel war schnell klar, dass Netflix hier Zombie-Gold in den Händen hält. Nach eineinhalb Jahren gibt es endlich ein Lebenszeichen von Staffel 2.

Netflix-Erlösung: Der Zombie-Hit All Of Us Are Dead geht nächstes Jahr weiter

Auch von uns gab es zum Start große Lobeshymnen für die 1. Staffel All Of Us Are Dead. Die 12 Stunden Laufzeit sind in 12 Folgen eingeteilt. Sie sind kurzweilig, clever, brutal und die Tode tun so richtig weh. Ganze fünf Monate lang ließ uns Netflix nach dem phänomenalen Start zittern, ob es überhaupt eine 2. Staffel der Zombie-Serie geben wird.

Netflix All Of Us Are Dead

Die 2. Staffel ist seit einem Jahr bestätigt. Fans von Untoten warten aber seit eineinhalb Jahre auf Details zur Fortsetzung. What's on Netflix bringt die Erlösung. Die News-Seite über das Netflix-Programm veröffentlicht eine Übersicht über kommende Drama-Serien aus Südkorea. Nicht nur die 2. Staffel All Of Us Are Dead wird aufgeführt, sondern auch die am meisten gesehene Netflix-Serie überhaupt: Squid Game, die erst 2025 mit Staffel 2 rechnen kann.

Während zwischen der 1. und 2. Staffel der Survival-Horror-Serie Squid Game vier Jahre liegen werden, können sich die All Of Us Are Dead-Fans beinahe glücklich schätzen. Die 2. Staffel kommt 2024.

Mehr Informationen bekommen wir allerdings nicht. Sollte die 2. Staffel Anfang 2024 starten, werden zwei Jahre zwischen Staffel 1 und 2 liegen. Diese lange Wartezeit ist bei aufwändiger produzierten Serien leider keine Seltenheit.

All Of Us Are Dead-Ersatz: Im Podcast stellen wir die 5 besten Zombie-Serien im Stream vor

All Of Us Are Dead ist nur eine von mehreren guten Zombie-Serien derzeit. Das Genre ist vielfältiger als es auf den ersten Blick erscheint. Deshalb empfehlen wir euch im Podcast Streamgestöber fünf Zombie-Vertreter, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Zu streamen sind sie bei Netflix, Disney+, Amazon oder sogar gratis in der Arte-Mediathek.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jede der vorgestellten Zombie-Serien macht dabei auf ihre Weise etwas besonders. Sei es nun, dass sie in ein historisches Setting entführt, das Thema mit Humor angeht oder sich als Sozial-Drama damit beschäftigt, wie Ex-Zombies wieder in die Gesellschaft integriert werden können.

