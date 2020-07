Die besten neuen Star Wars-Filme nochmal im Kino: 3 Teile ab morgen auf der großen Leinwand

In den Cinemaxx-Kinos laufen ab dieser Woche wieder Star Wars-Filme, allerdings nur jene, die ab 2015 erschienen sind. Erfahrt hier die Preise und den Start der Aktion.

Den Kinos fehlen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit die großen Blockbuster. Aber es gibt Lösungen: Alte, erfolgreiche Filme einfach nochmal zeigen. CinemaxX bringt nun Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, Star Wars 8: Die letzten Jedi und Rogue One: A Star Wars Story nochmal in die Kinos. Das passiert schon morgen. Hier kriegt ihr alle Infos. Die Star Wars-Filme könnt ihr komplett, auch Star Wars 9, bei Disney+ streamen* .

Star Wars wieder im Kino: Wann geht es los?

Am 2. Juli, also ab dem morgigen Donnerstag, könnt ihr die drei Star Wars-Filme in den Cinemaxx-Kinos sehen. Nicht dabei aus dem Disney-Portfolio seit der Übernahme der Marke sind. Solo: A Star Wars-Story und Der Aufstieg Skywalkers, der erst Ende letzten Jahres in den Kinos startete.

Was kosten die Karten für die Wiederaufführung von Star Wars

Ein Ticket verkauft CinemaxX für 4.99 Euro, also deutlich günstiger als die gängigen Preise für Blockbuster.

Wirklich nur 3 Filme? Diese Star Wars-Teile sind dabei

In vereinzelten Cinemaxx-Kinos könnt ihr auch Das Imperium schlägt zurück sehen, der aber kein offizieller Teil der Star Wars-Aktion der Kinokette ist. Womöglich ist damit die "Star Wars-Überraschung" gemeint, von der in der Mitteilung die Rede ist.

Offiziell dabei sind laut Ankündigung:

Star Wars 7

Star Wars 8

Rogue One

Welche Kinos zeigen Star Wars?

Teilnehmende CinemaxX Kinos sind in diesen Städten:

Augsburg

Berlin

Bielefeld

Dresden

Essen

Freiburg

Halle

Hamm

Hamburg

Dammtor

Kiel

Krefeld

Magdeburg

Mülheim

München

Offenbach

Oldenburg

Regensburg

Stuttgart Liederhalle

Sindelfingen

Trier

Wolfsburg

Wuppertal

Würzburg.

Wie lange laufen die Star Wars-Filme in den Kinos?

Darüber gibt es keine offiziellen Angaben, vermutlich ist der Erfolg ausschlaggebend. Der Plan bei Cinemaxx reicht eine Woche bis zum Mittwoch und da laufen die Star Wars-Filme auch noch. Die Vorstellungen sind übrigens nach eine kurzen Stichprobe immer am Abend eingetaktet.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



