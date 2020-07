Star Wars 9: Neue Fan-Version bringt deutlich mehr Jedi im Finale zurück

In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers findet die Skywalker-Saga ihren Abschluss, doch nicht zur Zufriedenheit aller Fans. Einer dieser präsentiert nun eine neue Version des großen Endkampfs.

Achtung, Spoiler zu Star Wars 9: Um die Skywalker-Saga zu einem Abschluss zu bringen, holte J.J. Abrams in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers niemand Geringeren als Palpatine (Ian McDiarmid) zurück. Einmal mehr entpuppt sich der Imperator als derjenige, der heimlich im Hintergrund die Fäden zieht und für das Böse in der weit entfernten Galaxis verantwortlich ist.

Star Wars bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Das Finale des Films läuft schließlich auf die alles entscheidende Konfrontation zwischen Rey (Daisy Ridley) und ihrem diabolischen Großvater heraus, wobei es für einen kurzen Moment so aussieht, als würde die junge Schrottsammlerin von Jakku den Mächten der Dunkelheit erlegen sein. Doch dann erklingen die Stimmen zahlreicher Jedi und unterstützten Rey im Kampf.



Star Wars 9: Die Rückkehr der Machtgeister

Fraglos ein kraftvoller Moment, doch einige Fans waren enttäuscht über die Entscheidung, Figuren wie Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker nur als Voice-Cameos auftreten zu lassen. Auf YouTube (via CinemaBlend ) hat sich daher nun ein Fan namens jon h die Arbeit gemacht, um ein paar der Jedi auch in Form von Machtgeistern am Ende von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auftreten zu lassen.

Zuvor sehen wir lediglich Luke (Mark Hamill) als Machtgeist, wenn Rey nach dem Kampf mit Kylo Ren (Adam Driver) auf den abgelegenen Planeten Ahch-To zurückkehrt. Im Fan-Edit des Star Wars 9-Finales gesellen sich neben Luke nun auch Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) und Yoda hinzu, die allesamt in der Skywalker-Saga eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Mit dem Anakin aus den Prequels und dem Obi-Wan aus der Originaltrilogie schließt sich dabei ein schöner Kreis, wobei die Voice-Cameos deutlich mehr Jedi umfassten. So hören wir in der Kinoversion von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers etwa auch die Stimme von Ashley Eckstein, die Ahsoka Tano in den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels gesprochen hat.

Noch mehr Machtgeister gibt es dafür in einem anderen Fan-Edit zu entdecken, dieses Mal stammt er vom YouTube-Kanal Yusi-D-Jordan. Hier tauchen nicht nur zahlreiche Jedi im Blitzlichtgewitter des Kampfes zwischen Rey und Palpatine in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf, sondern ebenfalls einige Anhänger der Dunklen Seite der Macht.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalker streamt aktuell auf Disney+.



Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Wie gefällt euch dieser Fan-Edit des Star Wars 9-Finales?