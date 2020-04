Disney+ im Mai: Alle neuen Filme und Serien im Angebot

Disney+ präsentiert das Angebot im Mai. Die Star Wars-Welt steht im neuen Monat im Fokus. Außerdem erwarten uns einige ältere Filme aus dem Disney-Fundus.

Am 4. Mai steigt jedes Jahr der Star Wars-Tag May the 4th, und den lässt sich auch Disney+ nicht entgehen. Der Streamingdienst bringt zur Feier des Tages eine Dokumentation zur ersten Live-Action-Serie des Universum. Sie blickt hinter die Kulissen von The Mandalorian und trägt den Titel Disney Galerie: The Mandalorian. Hier erfahrt ihr mehr über die Star Wars-Doku und den Star Wars Day bei Disney+.

Star Wars, MCU, X-Men und mehr bei Disney+

Nur wenige Filmneuzugänge bei Disney+: Daran liegt es

Das übrige erneuerte Mai-Angebot sieht tatsächlich etwas dünn aus. Das ist aber kein Wunder. Einen Großteil des massigen Disney-Kataloges mit vielen Marvel-Filmen und den meisten Beiträgen aus dem Star Wars-Universum ( Star Wars 9 fehlt ) etwa lud der Streamingdienst schon zum Starttag hoch. Diesen Grundstock kann Disney, anders als Netflix, aktuell nur punktuell erweitern. Neue Live-Action-Serien wie die zum MCU sind derzeit in Produktion.

Deswegen speist sich das Mai-Angebot größtenteils aus kleineren Disney-Produktionen, die größeren Welten, etwa von Pixar, begleiten.

Alle neuen Filme- und Serien des Monats bei Disney+

Ab 1. Mai neu im Angebot

Disneys Requisiten

Forky hat eine Frage - „Was ist ein Anführer?“

Car SOS (Staffel 1-6)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter

Kirby Buckets Ultradimensional (Staffel 1-3)

Kleine Abenteuer mit Chip und Chap (Staffel 1)

Wie man Baseball spielt

The Mandalorian - Staffelfinale - Die 3. Staffel ist in Arbeit

Ab 4. Mai neu im Angebot

Ab 7. Mai neu im Angebot

Ab 8. Mai neu im Angebot

Forky hat eine Frage - „Was ist ein Haustier?“

TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer

Ab 15. Mai neu im Angebot

Ein Hundeleben mit Bill Farmer

Forky hat eine Frage - „Was ist Käse?“

Ice Age 5 - Kollision voraus!

Marvel Studios: Expanding the Universe

Star Wars Resistance (Staffel 2)

Ab 21. Mai neu im Angebot

Ab 22. Mai neu im Angebot

Mech-X4 (Staffel 1 & 2)

Nachts im Museum

Zenimation

Ab 29. Mai neu im Angebot

