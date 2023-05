Die drittbeste Serie 2022 geht endlich weiter: Macht euch bereit für die 10 stressigsten Episoden des Jahres

Für uns zählte The Bear zu den besten Serien des letzten Jahres. Jetzt kündigt ein erster Trailer die 2. Staffel der unglaublich mitreißenden Story über ein Restaurant-Team unter ständigem Hochdruck an.

Wer alle Folgen der 1. Staffel The Bear: King of the Kitchen am Stück schaut, sollte sich danach erstmal eine Woche Urlaub nehmen. Kaum eine Serie reißt einen beim Schauen derart mit ihrem Stress-Faktor mit wie die Produktion rund um einen jungen Küchenchef, der das Restaurant seines verstorbenen Bruders übernehmen und dem Laden neuen Antrieb verschaffen will.

In unserer Top 25 der besten Serien 2022 landete The Bear auf dem dritten Platz. In Deutschland könnt ihr alle Folgen der 1. Staffel bei Disney+ im Abo streamen. * Jetzt kündigt ein neuer Trailer die 2. Staffel an, die im Juni in den USA auf einen Schlag veröffentlicht wird.

Schaut hier den ersten Trailer zur 2. Staffel The Bear:

The Bear - S02 Trailer (English) HD

The Bear fühlt sich an wie ein unfassbar elektrisierender Stress-Test

Die Handlung der Serie dreht sich um Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), der eigentlich ein begabter Koch aus der feinen Gourmet-Küche New Yorks ist. Nach dem Tod seines Bruders übernimmt er die Leitung für dessen Restaurant in Chicago.

Hier muss er sich in der deutlich raueren Welt der Arbeitergegend zurechtfinden und ein Team anführen, das dem jungen Nachfolger seines verstorbenen Bruders noch nicht so recht vertrauen will. Zusammen muss das Team jeden Tag gegen neue Herausforderungen und Hindernisse kämpfen.



Auch wenn die erste Staffel The Bear aus nur acht Folgen im bekömmlichen 20- bis 25-Minuten-Format besteht, fühlt sich die fesselnde Serie wie ein auslaugender Marathonlauf an. Besonders die Inszenierung macht die Produktion spannender und nervenaufreibender als die meisten Thriller, während der Cast mit starken Schauspielleistungen begeistert.

In den USA kommen alle Folgen der 2. Staffel The Bear am 22. Juni 2023. Bei uns dürfte die Staffel dann wieder auf einmal zu Disney+ kommen. Ein konkretes Datum steht hier leider noch nicht fest.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.