Die erfolgreichsten Oscar-Gewinner der letzten 10 Jahre

Wie sieht es beim Oscar aus mit Kunst und Kasse? Schließen sie sich aus? Wir schauen auf die Oscar-Gewinner der letzten 10 Jahre und haben eine Prognose für 2020.

Beim Oscar geht es (auch) um die Kunst. Jedenfalls war das eines der Anliegen der Gründer um Louis B. Mayer, die 1927 die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ins Leben riefen. Das hehre Ziel ist schwer zu erreichen, denn Film und besonders die Oscar-Verleihung ist auch immer Business.

Viele Dollars werden im Vorfeld fürs Marketing der Oscar-Filme ausgegeben. Ein Oscar-Gewinn in der Kategorie Bester Film zahlt sich meistens an den Kinokassen oder bei den DVD/VoD-Veröffentlichungen nochmals aus. Das Prestige für einen Gewinner in der Hauptkategorie ist groß und zieht noch Jahre nach dem Kinostart.

Wir haben uns die Oscar-Gewinner der letzten 10 Jahre angeschaut und euch aufgelistet, welches Ergebnis sie an den weltweiten Kinokassen erreicht haben.

Einige interessante Informationen können wir aus der Auflistung ziehen.

Alle 10 Oscar-Gewinner haben insgesamt knapp 1,9 Milliarden Dollar eingespielt und damit weniger als jeder der 5 aktuell erfolgreichsten Filme alleine . Diese schafften jeweils mehr als 2 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich um Avengers 4, Avatar, Titanic, Star Wars 7 und Infinity War.

. Diese schafften jeweils mehr als 2 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich um Avengers 4, Avatar, Titanic, Star Wars 7 und Infinity War. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre spielt ein Oscar-Gewinner ca. 190 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ein.

Aus dem Durchschnittswert ergeben sich nun Grundlagen für Spekulationen über die kommende Oscar-Verleihung 2020.

Wer gewinnt den Oscar 2020 in der Hauptkategorie?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Joker den Oscar in der Kategorie Bester Film gewinnt, ist in mit Blick auf seinen Kassenstand sehr gering. Der DC-Film hat mit über 1 Milliarde Dollar am weltweiten Box Office einfach zu viel Geld eingespielt. Der Erfolg an den Kinokassen ist den Mitgliedern der Academy vielleicht ein kleiner Dorn im Auge, denn auch früheren Milliardären und Oscar-Nominierten bliebt der Titel versagt: Erinnert sei an Black Panther und Avatar.

Wie sieht es mit den anderen Oscar-Nominierten 2020 aus? Diese Statistik wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die Box Office-Ergebnisse der Nominierten sind noch nicht final. In einigen Fällen sind die Filme gerade erst international in die Kinos gekommen und einige werden von möglichen Gewinnen in diversen Kategorien definitiv noch profitieren. Stand der Zahlenauswertung ist der 29. Februar 2020.

2020 startete im Oscar-Box-Office-Verhältnis eine neue Zeitrechnung. Zwei Netflix-Filme erhielten Nominierungen und waren nur minimal im Kino präsent. Sie drücken den Durchschnitt enorm nach unten, der aber durch den Joker-Erfolg dennoch bei ca. 250 Millionen Dollar liegt.

Deshalb lässt sich sagen, dass alle Moviepiloten, die beim Oscar 2020 auf den One-Shot-Kriegsfilm 1917 setzen, durch beide Statistiken und das Kassenergebnis bestätigt werden. Der Film von Sam Mendes liegt nämlich sehr dicht am Kassen-Durchschnitt der letzten 10 Jahre und in der Mitte der Nominierten von 2020. Mehr als ein eindeutiges Zeichen für einen Oscar-Gewinn?

Was meint ihr: Wer gewinnt in der Hauptkategorie beim Oscar 2020? Spielt das Box Office dabei überhaupt eine Rolle?