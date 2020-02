Joaquin Phoenix vs. Adam Driver: Joker schnappt Netflix den Oscar weg

Der Oscar 2020 steht so gut wie vor der Tür. Die Kategorie Bester Hauptdarsteller ist erneut stark besetzt, doch ein klarer Favorit hat sich herauskristallisiert.

In der Nacht auf den kommenden Montag ist es wieder so weit: Die Oscars werden verliehen und wir zittern für unsere Favoriten. Die Rubrik Bester Hauptdarsteller hat durchweg große Namen zu bieten. Zwei der Nominierten haben 2020 ihre erste Oscar-Nominierung eingefahren und wollen das Feld aus dem Stand ordentlich aufmischen.

Wir blicken an dieser Stelle zurück auf den bisherigen Verlauf dieser Award-Season und ziehen Rückschlüsse für die Oscars: Welcher von insgesamt fünf Stars hat am Ende die Nase vorn und darf die Trophäe als Bester Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen?

Mit Joker: Gelingt Joaquin Phoenix 2020 endlich der Oscar-Triumph?

Angeführt wird das Feld von Joaquin Phoenix, der spätestens nach seinem Sieg bei den SAG Awards für Joker mit breiter Brust auf dem roten Teppich aufschlagen dürfte - die Auszeichnung hat aufgrund der Zusammensetzung der Wählerschaft eine hohe Indiz-Wirkung für die Academy Awards. Daneben wies Phoenix die Konkurrenz auch bei den Golden Globes sowie bei den BAFTA-Awards in die Schranken. Er ist also derjenige, den es in diesem Jahr zu schlagen gilt. Die Vorzeichen könnten kaum noch deutlicher sein.

Gegen ihn spricht zwar der Umstand, dass die Academy Verfilmungen von Comic-Stoffen grundsätzlich skeptisch gegenüber steht, doch Joker wurde überraschend auch auf diversen Filmfestivals euphorisch empfangen und könnte das Comic-Kino tatsächlich in neuen Sphären etablieren. Wo beispielsweise Black Panther noch scheiterte bzw. sich bei den Oscars mit Siegen in Nebenkategorien begnügen musste, wendet sich das Blatt womöglich nun endgültig.

Hinzu kommt, dass Phoenix vor Joker bereits dreimal für einen Darsteller-Oscar nominiert war, aber immer leer ausging. In den Augen vieler ist er einfach "fällig", zumal der 45-Jährige seit Jahren und unumstritten als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation gilt. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Oscar 2020: Für Adam Driver und Leonardo DiCaprio wird es schwer

Sein wohl größter Konkurrent in der Kategorie ist Adam Driver, der in Noah Baumbachs Drama Marriage Story begeisterte. Seine intime, hingebungsvolle Darbietung stößt das Oscar-Tor für Netflix auf, sowohl bei den Globes als auch den SAG Awards hatte Driver gegenüber Phoenix aber das Nachsehen.

Marriage Story bei Netflix: Ein Ritt durch die Hölle, der sich lohnt

Sein Charlie aus Marriage Story mag am Ende sogar eine komplexere Figur als der Joker sein, aber anders als bei Phoenix lastet auf der Academy noch nicht der Druck, den ohnehin erst 36-Jährigen Driver endlich auszeichnen zu müssen. Drivers Schauspiel kommt insgesamt außerdem weniger spektakulär daher als das seines Konkurrenten, der für Joker obendrein etliche Kilos verlor. Diese Art von Hingabe liebt die Academy.

Auch Leonardo DiCaprio wird gegen Phoenix voraussichtlich das Nachsehen haben. Sein Pech ist, dass viele Zuschauer Brad Pitts Cliff Booth als eigentlichen Helden von Once Upon a Time ... in Hollywood betrachten und Pitt selbst als Bester Nebendarsteller nominiert ist, wobei er als Favorit gilt. Dass Tarantinos neuer Film gleich zwei Darsteller-Preise einsackt, ist wiederum nicht unmöglich, aber doch eher unwahrscheinlich.

Zudem brach DiCaprio schon 2016 seinen langjährigen Oscar-Fluch, als er für The Revenant als Bester Hauptdarsteller gekürt wurde. Dies schmälert seine Chancen gegen Joaquin Phoenix ebenfalls.

Antonio Banderas und Jonathan Pryce sind beim Oscar 2020 chancenlos

Komplettiert wird das Feld von Antonio Banderas und Jonathan Pryce, die beide zum ersten Mal für einen Darsteller-Oscar nominiert sind. Das allein macht sie zwar noch nicht zu Außenseitern im Rennen, jedoch spielen ihre Filme Leid und Herrlichkeit bzw. Die zwei Päpste allgemein eine schwindend geringe Rolle in der laufenden Award-Saison.

Auch Banderas' Auszeichnung als Bester Darsteller bei den Filmfestspielen von Cannes hat für die Oscars nichts zu bedeuten, während Netflix mit Marriage Story und The Irishman grundsätzlich vielversprechendere Titel bei den diesjährigen Academy Awards am Start hat. Sollte Pryce oder Banderas triumphieren, wäre das eine mächtige Überraschung.

Stimmt ab: Wer gewinnt bei den Oscars 2019 als Bester Hauptdarsteller?

Die Oscars werden in der Nacht von Sonntag auf Montag verliehen. Auf Moviepilot werden wir euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Jetzt sind wir aber gespannt, wer euer Favorit beim Oscar für den Besten Hauptdarsteller ist.

Welchem Hauptdarsteller gönnt ihr dieses Jahr den Oscar am meisten?