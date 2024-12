Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Netflix' größte Serie klettert nach nur einem Tag auf Platz 1 der Charts

Eine Erfolgsgeschichte scheint sich bei Netflix fortzusetzen: Nur einen Tag nach ihrem Start prescht die meist geschaute Serie des Streamers auch in ihrer 2. Staffel an die Spitze.

Auf Squid Game ist Verlass. Gerade erst startete die 2. Staffel bei Netflix und schon hat keine andere Serie mehr eine Chance, sich die Top-Platzierung unter den Serien zu sichern.

Squid Game setzt sich wieder an die Netflix-Spitze

Zu ihrem Erscheinen im Jahr 2021 brauchte die Serie Squid Game etwas länger, um die Serien-Top-10 zu erobern, weil sich der koreanische Hit erst herumsprechen musste. Heute dürfte das gesamte Netflix-Publikum wissen, was es mit dem Tintenfischspiel auf sich hat und so setzte sich Staffel 2 bereits einen Tag nach ihrem Erscheinen am 26. Dezember 2024 sprunghaft auf Platz 1 der aktuell meist geschauten Serien des Streamers.

Schaut hier den Trailer zur neuen Staffel Squid Game:

Squid Game - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wie gut Staffel 2 von Squid Game ist, könnt ihr an anderer Stelle nachlesen. In der neuen Season der tödlichen Spiele kehrt Gi-hun (Jung-Jae Lee) in die Arena zurück, allerdings erst, nachdem drei Jahre seit seinem eigenen Gewinn verstrichen sind. Er will die grausame Show, die Kinderspiele zu Fallen für ein enormes Preisgeld erhebt, endlich stoppen. Außerdem sucht Polizist Jun-ho (Wi Ha-Joon) wieder parallel nach der Insel, auf der das Squid Game ausgetragen wird.

Wer alle 7 Folgen der 2. Staffel Squid Game bereits durchgeschaut hat und von dem Cliffhanger überrascht wurde, darf sich zumindest in einer Gewissheit wiegen: Squid Game Staffel 3 kommt 2025 und wird die Serie dann endgültig abschließen.

So sieht die Serien-Top 10 bei Netflix aktuell aus:

