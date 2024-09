Die Fortsetzung zur besten MCU-Serie ist da – und korrigiert eines der nervigsten Marvel-Probleme

Über dreieinhalb Jahre nach WandaVision geht es mit der Marvel-Serie Agatha All Along zurück nach Westview. Hier erwartet euch schräger Hexen-Horror mit unerwarteten Überraschungen.

Das Marvel Cinematic Universe wurde in den letzten dreieinhalb Jahren um einige Serien bei Disney+ erweitert. Doch keine konnte WandaVision und ihrer ergreifenden Trauerarbeit durch die Linse von Sitcoms das Wasser reichen. Jetzt setzt die Spin-off-Serie Agatha All Along das WandaVision-Vermächtnis fort und steigt in die dunkelsten Magie-Abgründe des MCU hinab.

Am 19. September 2024 startete Agatha All Along bei Disney+ mit den ersten beiden von insgesamt neun Episoden. Und eines kann ich euch jetzt schon verraten: Der Mix aus Horror und Humor ist alles andere als typische Marvel-Kost.

Das erwartet euch in der magischen Marvel-Serie Agatha All Along

Agatha All Along beginnt ähnlich wie WandaVision mit einem für das MCU unerwarteten Genre-Ausflug. Hier erwartet euch in der ersten Folge jedoch kein Sitcom-Setting, sondern eine düstere Crime-Story. Agatha Harkness (Kathryn Hahn) lebt in einer verzerrten Realität und wandelt als Detective Agnes O'Connor auf den Spuren von Mare of Easttown – und bekommt sogar ein Serienintro à la True Detective.

Der mysteriöse Mord an einer unbekannten Frau ist aber nur eine Finte. In einer Sequenz, in der Agatha ihre vielen Sitcom-Persönlichkeiten aus WandaVision abschält, kann sie sich aus ihrer Verzauberung befreien und endlich wieder ihr sarkastisches und unberechenbares Selbst sein. Jetzt erst beginnt die eigentliche Serie, die als Mischung aus Chilling Adventures of Sabrina und Escape Room beschrieben werden kann.

Drei Jahre lang befand sich Agatha im Bann der Scarlet Witch – und wird dank eines namenlosen Fanboys (Netflix-Heartstopper Joe Locke) befreit. Mit seinem Idol will der junge schwule Magier den Weg der Hexen betreten, der unvergleichliche Macht verspricht. Da kann selbst die entkräftete Agatha nicht Nein sagen. Doch zuerst muss das Duo einen Hexenzirkel gründen, um den legendären Magie-Pfad betreten zu können.

Agatha Harkness genießt aber nicht den besten Ruf. Nur widerwillig und aus unterschiedlichen persönlichen Motivationen heraus schließen sich ihr Hellseherin Lilia (Patti LuPone), Trankmixerin Jennifer (Sasheer Zamata) und die magische Kaufhaus-Detektivin Alice (Ali Ahn) an. Und erinnert ihr euch an WandaVision-Charakter Mrs. Hart (Debra Jo Rupp)? Auch sie wird in den Zirkel eingespannt, obwohl sie keinerlei magische Fähigkeiten hat und völlig planlos ist – und eine absolute Szenendiebin.

Agatha All Along ist verdammt unterhaltsam

Für eine MCU-Serie klingt das ziemlich schräg. Auf was sich Marvel-Fans einstellen müssen? Ganz einfach: Wenn Horror-Camp, Queerness oder Musicals euer Herz höher schlagen lassen, dann seid ihr hier goldrichtig. Ansonsten könntet ihr mit Agatha All Along vielleicht weniger glücklich werden. Trotzdem kann ich euch diese Serien-Überraschung nur ans Herz legen. Denn so wie die titelgebende "böse" Hexe ist auch die Disney+ Serie im besten Sinne unberechenbar.

Anstatt unterschiedlicher Sitcom-Genres findet Agatha All Along einen neuen Kniff für episodische Spielereien. Der Weg der Hexen besteht nämlich aus unterschiedlichen Leveln und Tests, die in Form von gefährlichen Escape Rooms zu sehen sind, welche die Hexen in verschiedene Settings und Kostüme stecken.

Neben eingestreuten Horror-Sequenzen und düsterer Atmosphäre setzt die Serie vor allem auf Comedy-Momente und bizarre Einfälle. So werden die Hexen mal in weintrinkende Housewives im Schönheits-OP-Wahn verwandelt oder müssen einen Fluch mit einem Spontan-Konzert brechen. Ob sich die ungleichen Hexen bissige Beleidigungen an die Köpfe schmeißen oder in (bisher zwei) Musical-Szenen harmonisieren: Der Ideenreichtum von Agatha All Along kennt keine Grenzen und ist extrem unterhaltsam.

Als Unruhestifterin schmuggelte sich Agatha in WandaVision genüsslich in schrille Sitcom-Kulissen und zog mit ihrer nonchalanten Art alle Aufmerksamkeit auf sich. Das ändert sich auch im Agatha-Spin-off nicht. Doch erst jetzt wird die manipulative Hexe zu einem mehrdimensionalen Charakter, dessen rabenschwarzes Herz auch erweicht werden kann. Jeder Moment, in dem hinter Agathas theatralischer Fassade Verlust, Reue, Mitgefühl und sogar Liebe durchblitzen, ist ein echtes Highlight.

Agatha All Along ist die bisher queerste Marvel-Serie bei Disney+

Das MCU und queere Repräsentation haben eine komplizierte Beziehung. Erinnert ihr euch an die tiefgründige Erzählung über Lokis Bisexualität und die spannenden Geschichten der lesbischen Superheldinnen America Chavez und Valkyrie? Nicht? Das liegt daran, dass sie nicht existieren. Zwar hat das MCU in den vergangenen Jahren vermehrt LGBTQ+ Charaktere vorgestellt, doch war ihre Queerness kaum mehr als eine Randnotiz. Agatha All Along aber macht einiges anders.

Wenn am Ende der ersten Folge Agatha Harkness und ihre Widersacherin Rio Vidal (Aubrey Plaza) erstmals im Kampf kollidieren, sind die homoerotischen Spannungen kaum zu übersehen. Anstatt uns hier jedoch mit einer nie ausgesprochenen Anziehung zu ködern, ist spätestens ab Folge 4 klar, dass der Kernkonflikt der Hauptfigur aus einer queeren Liebesgeschichte heraus entspringt.

Agatha und Rio verbindet mehr als nur eine verflossene Liebe. Wie schon in WandaVision erzählt auch das Spin-off im Kern eine Geschichte über den Umgang mit Verlust. Worum es dabei konkret geht, soll an dieser Stelle natürlich noch nicht gespoilert werden soll.

Mit drei zentralen LGBTQ+ Hauptfiguren hat Agatha All Along mehr als jedes andere MCU-Projekt zuvor. Dies ist aber keine Marvel-Serie mit queeren Figuren, sondern eine queere Serie mit Marvel-Figuren – von der Thematik einer Gruppe Außenseiter:innen, die zu einer (dysfunktionalen) Wahlfamilie zusammenfinden, bis hin zum durchgeknallten Camp-Humor des Hexen-Roadtrips.



Ob Agatha All Along am Ende genauso ergreifend und herausragend wie WandaVision ist, wird sich erst am Ende der neun Folgen final herausstellen. Doch schon jetzt ist klar, dass auch das Spin-off mit allen Konventionen bricht, wie eine typische Marvel-Erzählung auszusehen hat.

Die Marvel-Serie Agatha All Along wird seit dem 19. September 2024 wöchentlich bei Disney+ ausgestrahlt. Grundlage für diesen Seriencheck sind die ersten vier Folgen.