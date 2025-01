Die größte Star Wars-Hoffnung der letzten Jahre ist gescheitert: Jetzt gibt es einen offiziellen Grund dafür

Letztes Jahr startete das vielversprechendste Star Wars-Projekt seit langer Zeit bei Disney+. Nach nur einer Staffel wurde die Serie kommentarlos abgesetzt. Jetzt ist der Grund bekannt.

Kann sich Star Wars jemals von seinen etablierten Figuren und Geschichten lösen? Ein Blick in die vergangenen Jahre sorgt für wenig Zuversicht. Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze und viele, viele mehr: Kaum ein Star Wars-Projekt kommt ohne die Anbindung zu vorherigen Kapiteln aus.

Der Hoffnungsschimmer für einen Ausbruch aus dem Bekannten: The Acolyte. Im Mai 2024 ging die 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung angesiedelte Serie bei Disney+ an den Start und entführte uns ins Zeitalter der Hohen Republik, das zuvor in verschiedenen Romanen vorgestellt wurde.

Neue Star Wars-Serie: Warum wurde The Acolyte abgesetzt?

The Acolyte stellte uns viele neue Figuren, zeigte uns die weit entfernte Galaxis aus einer frischen Perspektive und hatte auch einige unverbrauchte Gedanken zur Mythologie rund um die Macht und die Jedi. Nach acht Folgen voller Twists und Wendungen war jedoch Schluss: Disney+ setzte die Serie nach nur einer Staffel ab.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Acolyte schauen:

The Acolyte - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Eine offizielle Bekanntmachung über das jähe Ende von The Acolyte gab es nicht. Erst im Dezember 2024 lieferte Alan Bergman, Co-Chairman von Disney Entertainment, im Gespräch mit Vulture eine Begründung für die Absetzung ab. Schlussendlich sind es die hohen Kosten gewesen, die The Acolyte das Genick gebrochen haben.

Bergman wird wie folgt zitiert:

Wir waren mit unserer Performance zufrieden, aber sie war nicht so, wie wir sie angesichts der Kostenstruktur dieses Titels brauchten, um eine zweite Staffel zu machen. Das ist der Grund, warum wir das nicht getan haben.

Star Wars-Budget: Wie viel hat The Acoylte gekostet?

Im Mai 2024 berichtete die New York Times , dass die Produktion der 1. Staffel von The Acolyte 180 Millionen US-Dollar verschlungen hat. Bei acht Episoden wären das 22,5 Millionen US-Dollar pro Episode. Offenbar ist es dabei nicht geblieben, wie das Wirtschaftsmagazin Forbes im September 2024 in einem Bericht enthüllte.

Mit 230 Millionen US-Dollar wird The Acolyte dort beziffert, was uns auf fast 29 Millionen US-Dollar pro Episode bringt. Damit wäre The Acolyte eine der teuersten Serien aller Zeiten – direkt hinter Mega-Blockbustern wie Stranger Things. Bis dato kommt nur eine andere Star Wars-Serie in ähnliche Budget-Sphären: Andor.

Andor umfasst zwei Staffeln mit jeweils zwölf Episoden. Das Preisschild: 645 Millionen US-Dollar. Das ist zumindest der Stand aus dem Dezember 2024. Da die Produktion noch nicht vollständig abgeschlossen ist, könnte sich diese Summe noch steigern. Genauso wie The Acolyte hat aber auch Andor keine Zukunft bei Disney+.

Nach Skeleton Crew, die nächste Woche endet, und der 2. Staffel von Andor, die im April startet, gibt es nur eine Star Wars-Realserie mit einer Zukunft bei Disney+: Ahsoka. Ansonsten ist bislang nicht bekannt, wie es serientechnisch im Live-Action-Bereich weitergeht. Offenbar werden gerade viele Konzepte überdacht.