Die großen Sci-Fi-Blockbuster haben keine Chance mehr bei Netflix: Komplett neuer Film auf Platz 1

Bei Netflix gibt es eine neue Nummer eins. Seit dem Wochenende thront ein Film an der Spitze der Streaming-Charts, der es mühelos an den großen Sci-Fi-Blockbustern vorbei geschafft hat.

Seit letzter Woche setzen sich die Netflix-Charts im Filmbereich überwiegend aus Sci-Fi-Blockbustern zusammen. Die Hungerspiele sind mit vier Titeln vertreten. Dazu kommt Roland Emmerichs Zerstörungsorgie Moonfall sowie The Electric State, seines Zeichens der teuerste Netflix-Original-Film mit über 300 Millionen US-Dollar Budget.

Nachdem kurzzeitig das neueste Paw Patrol-Abenteuer den Sci-Fi-Blockbustern den Kampf ansagte, gibt es jetzt schon wieder eine neue Nummer 1. Die Rede ist von Morgen kommt ein neuer Himmel, der im Original den Titel The Life List trägt und auf dem gleichnamigen Roman von Lori Nelson Spielman basiert.

Morgen kommt ein neuer Himmel: Neuer Netflix-Film erobert die Streaming-Charts im Filmbereich

Die Geschichte von Morgen kommt ein neuer Himmel dreht sich um die junge Alex (Sofia Carson), die nach dem Tod ihrer Mutter Elizabeth in tiefer Trauer versinkt. Als der Nachlass verlesen ist, übernimmt der Schock: Elizabeth feuert Alex aus dem Grab heraus von ihrem Job im Familienbetrieb. Das Entsetzen ist groß, doch dahinter verbirgt sich mehr.

Der Trailer zu Morgen kommt ein neuer Himmel:

Morgen kommt ein neuer Himmel - Trailer (Deutsch) HD

Elizabeth hat ihrer Tochter eine DVD hinterlassen, die sie an all die Dinge erinnern soll, die Alex im Alter von 13 Jahren unbedingt erleben wollte. Jetzt soll Alex zu all diesen Träumen zurückkehren, um herauszufinden, wer sie wirklich ist, ehe sie sich für immer in einem Berufsleben voller festgefahrener Strukturen und Regeln verliert.

Morgen kommt ein neuer Himmel zog mit seiner Mischung aus Drama, Komödie und Liebesfilm am Wochenende mehr Abonent:innen bei Netflix in den Bann als die eingangs erwähnten Zukunftsgeschichten. Damit hat sich auch die Top 10 etwas verändert. Nachfolgend findet ihr die aktuelle Filmaufstellung bei Netflix.

So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix aus:

Besonders faszinierend ist nach wie vor auch der völlig unerwartete Siegeszug von Mr. Deeds. Vor 23 Jahren kam die Komödie mit Adam Sandler in der Hauptrolle ins Kino. Jetzt mischt sie schon seit Tagen bei den vorderen Plätzen der Netflix-Top-10 mit.