In The Last of Us Staffel 2 kommen Ellie und Joe "mit nichts davon": Macher vergleicht es mit finsterem Star Wars-Sequel

Das Endzeitdrama The Last of Us wird in wenigen Tagen mit Staffel 2 fortgesetzt. Showrunner Craig Mazin vergleicht das neue Serienkapitel mit einer durchaus düsteren Star Wars-Fortsetzung.

Diesen Monat schlurft The Last of Us endlich wie ein kontrollierter Pilz-Zombie in die 2. Staffel. Dass es in der Endzeitserie mit Videospielvorlage dann recht düster zugehen wird, dürfte auf der infizierten Hand liegen. Wie sehr wir uns tatsächlich Richtung erzählerischen Abgrund bewegen, bestätigte Showrunner Craig Mazin jüngst in einem aufschlussreichen Interview, in welchem er gleichzeitig klare Ansagen zur weiteren Fortsetzung des gefeierten HBO-Formats machte.

The Last of Us Staffel 2 wird finster wie Star Wars: Das Imperium schlägt zurück

Nicht nur die Tatsache, dass die 2. Staffel von The Last of Us im winterlichen Alberta gedreht wurde, erinnere den Chefautor an den Eisplaneten Hoth und Das Imperium schlägt zurück, wie Mazin im Gespräch mit dem Hollywood Reporter enthüllte. Die neue Season soll tatsächlich eine dramatischere Note erhalten, für die das Krieg der Sterne-Sequel berüchtigt ist. Entsprechend sei Staffel 1 vergleichsweise ein Spaziergang für Ellie (Belly Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) gewesen, doch diesmal "kommen sie mit nichts davon".

Die Darth Vader-Vaterenthüllung, Han Solo im Karbonit – es ist eine Menge los im zweiten Teil der Sternenkriegssaga. Und wer mit der Spielvorlage The Last of Us Part II* vertraut ist, ahnt schon, dass die 2. Staffel der Serienadaption alledem in nichts nachstehen wird. Mazin weiter:



Ich denke oft darüber nach – denn ich liebe Das Imperium schlägt zurück und finde, das sollte jeder. Wir lieben den Film, weil der zweite Akt der schwierigste ist. Da wird alles auf die Probe gestellt und die Charaktere erleben Momente, in denen sie nicht mehr die sein können, die sie einmal waren, aber gleichzeitig auch nicht bereit sind, die zu sein, die sie eigentlich sein sollten. Man fühlt sich verloren. Und das liebe ich.

In Staffel 2 werden fünf Jahre vergangen sein, in denen Ellie und Joel sich in der Jackson-Kommune ein- und auseinandergelebt haben. Das hat natürlich auch mit der großen Lüge zu tun, die Joel seinem Tochterersatz am Ende der 1. Season aufgetischt hatte. Gleichzeitig werden neue Charaktere (wie die von Kaitlyn Dever gespielte Abby) eingeführt, die ihre ganz eigene Agenda in der Postapokalypse verfolgen.

Die Serienversion von The Last of Us hat ein klares Ziel vor Augen

Darüber hinaus fand Craig Mazin klare Worte, was die Zukunft der Serie angeht: "Ich werde nicht jenseits des Spiels [The Last of Us Part II] gehen. Das sage ich ganz kategorisch." Aktuell plant der Spiele-Entwickler und Serien-Co-Autor Neil Druckmann keinen Part III, den es zu adaptieren gelten könnte. Die Serie wird also ohne Sonderkapitel nach der Umsetzung des zweiten Teils enden – vermutlich auf der selben Note wie die Vorlage.

Die einzige Frage, die sich im Bezug auf die Länge der mehrfach ausgezeichneten HBO-Serie stellt, ist: Wird man für die Umsetzung des zweiten Videospiels zwei oder drei Staffeln brauchen? Die Antwort darauf, hält man sich noch ganz bewusst offen.

Wann startet The Last of Us Staffel 2?

In Deutschland geht die 2. Staffel von The Last of Us am 14. April 2025 bei Sky und WOW an den Start. Sieben Folgen erwarten euch dann wöchentlich im zweiten Kapitel der Serie.

