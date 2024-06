Die härteste Serie der letzten Jahre von Action-Gott: Sichert euch beide Staffeln erstmals fürs Heimkino in limitierter Edition

Eine der härtesten Serie der letzten Jahre mit brachialer Gewaltdarstellung und finsteren Intrigen könnt ihr euch erstmals in limitierter Edition auf Disc nach Hause holen.

Bereits mit seinen frühen Filmen Merantau und dem international gefeierten The Raid hat Regisseur Gareth Evans unter Beweis gestellt, dass er das Zeug zu einem waschechten Action-Gott hat. Mit der brutalen Sky-Serie Gangs of London, die wie ein Game of Thrones im Gangster-Milieu wirkt, hat er diesen Ruf manifestiert. Jetzt könnt ihr euch die ersten beiden Staffeln in limitierter Edition neu auf Blu-ray * oder auch auf DVD * bei Amazon als Box sichern. Neben den 16 Stunden und 8 Minuten Laufzeit in 17 Episoden bekommt ihr als Bonusmaterial dabei auch Bonus-Featurettes und Artcards dazu.

Darum geht es in Action-Kracher Gangs of London

Nach dem Mord an dem einflussreichen Gangsterboss Finn Wallace (Colm Meaney) entsteht ein gefährliches Machtvakuum, wodurch die angespannte Situation zwischen den Unterweltorganisationen Londons zu eskalieren droht. Finns impulsiver Sohn Sean Wallace (Joe Cole) nimmt dessen Platz ein und schwört blutige Rache.

So gut ist die Serie Gangs of London

Zur Seite steht ihm auf der Suche nach den Verantwortlichen sein Handlanger Elliot Finch ( Sope Dirisu ). Doch gleichzeitig droht nach dem Tod des Patriarchen die Wallace-Familie rund um die trauernde Mutter Marian ( Michelle Fairley ), die distanzierte Tochter Jacqueline ( Valene Kane ) sowie den drogensüchtigen Bruder Billy ( Brian Vernel ) zu zerbrechen, während die Gangs in dengeraten.

Nicht nur in der Moviepilot-Community hat die Serie, die sich schon im Trailer zu Staffel 2 nochmal selbst übertroffen hat und in diesem Jahr fortgesetzt werden soll, mit einer Wertung von 7,9 von 10 Punkten einen überaus hohen Stand: Im Erscheinungsjahr schaffte es Gangs of London in unsere Top 5 der besten Serien und war laut unserem Serien-Check auch die brutalste Serie des Jahres 2020.

Dort heißt es zwar, dass Gangs of London viele Zuschauer:innen mit einem markerschütternden Härtegrad abschrecken wird. Doch die Gewalt verkomme zu keiner Zeit zum Selbstzweck und unterstreiche lediglich die Rohheit des dargestellten Milieus. Zudem gelten die Kämpfe als wunderschön gefilmt und choreografiert. Gangs of London ist demnach "einer der besten Actionfilme in Serienform" und "muss sich – auch durch die hervorragende Cinematografie – nicht vor den Größen des Genres verstecken".



