Die Mumie-Star Brendan Fraser gerührt über bisherigen Höhepunkt seines Comebacks: "Hat mein Leben zutiefst verändert"

Für The Whale hat Die Mumie-Star Brendan Fraser seine erste Oscar-Nominierung überhaupt bekommen. Dazu hat der Darsteller ein rührendes Statement veröffentlicht.

Mit The Whale von Darren Aronofsky steht uns eines der berührendsten Kinoerlebnisse 2023 bevor. Das liegt vor allem an der Performance von Hauptdarsteller Brendan Fraser, der sich jahrelang aus Hollywood zurückzog und jetzt wieder ins Rampenlicht zurückgekehrt ist.

Wenig überraschend wurde der Die Mumie-Star für seine Leistung in The Whale jetzt für einen Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. Der Schauspieler hat dazu direkt ein rührendes Statement veröffentlicht.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Whale:

The Whale - Trailer (English) HD

Oscar-Nominierung für Brendan Fraser hat Leben des Stars verändert

Laut Screen Rant veröffentlichte der The Whale-Hauptdarsteller direkt ein dankbares Statement wegen seiner Oscar-Nominierung:

Ich bin absolut überglücklich und der Academy zutiefst dankbar für diese Anerkennung und für die Anerkennung von Hong Chaus wunderschöner Leistung und Adrien Morots unglaublichem Make-up. Ich hätte diese Nominierung nicht ohne Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, A24 und die außergewöhnlichen Besetzung und Crew, die mir Charlie geschenkt haben. Ein Geschenk, das ich sicherlich nicht kommen sah, aber es ist eines, das mein Leben zutiefst verändert hat. Vielen Dank.

Ob er den Award auch erhält, erfahren wir bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 12. März 2023. Fraser gilt jedoch als Favorit neben Colin Farrell und hat große Chancen auf den Sieg. Den Film selbst bekommen wir erst später zu sehen. The Whale startet am 27. April 2023 in den deutschen Kinos.

