Die neue Game of Thrones-Serie hat ein Startdatum: Es geht um eins der wichtigsten Ereignisse

Endlich steht der Start für die Game of Thrones-Serie House of Dragon fest. Ein wahres Fantasy-Ereignis steht uns bevor. Wir verraten, worum es in der Serie geht.

HBO hat sich Zeit gelassen. Drei Jahre nach dem Ende von Game of Thrones startet das erste Spin-off, das eine Reise in die Vergangenheit der Fantasy-Welt von George R.R. Martin vornimmt. Einen ersten Trailer zu House of the Dragon gab es schon. Jetzt wissen wir auch endlich, wann wir die neue Serie zu Gesicht bekommen.

Dann startet die Game of Thrones-Serie House of the Dragon

Mit einem Poster verrät HBO das Startdatum für House of the Dragon: 21. August 2022. In knapp fünf Monaten geht es also zurück nach Westeros.

Wie viele Folgen der neuen Game of Thrones-Serie gibt es und wann kommt sie nach Deutschland?

10 Folgen werden erscheinen

10 Folgen werden erscheinen

Der deutsche Stamm-Sender für Game of Thrones-Folgen ist Sky und er wird einer soeben eingetroffenen Pressemitteilung zufolge die Folgen parallel zur US-Ausstrahlung zeigen.

Stamm-Sender für Game of Thrones-Folgen ist Sky und er wird einer soeben eingetroffenen Pressemitteilung zufolge die Folgen zeigen. Es wird eine englische und eine deutsche Version geben

Worum geht es in der Game of Thrones-Serie House of the Dragon?

Die neue Game of Thrones-Serie spielt rund 300 Jahre vor dem Original und widmet sich dem Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryen. Daenerys (Emilia Clarke) werden wir also nicht sehen, dafür aber ihre nicht minder charismatischen Vorfahren.

Konkret scheint es um den sogenannten Tanz der Drachen zu gehen, in dem zwei Halbgeschwister gegeneinander in den Krieg ziehen, um die Herrschaft über die Sieben Königreiche unter sich auszumachen. Dieses Ereignis hat den Lauf der GoT-Geschichte beeinflusst und ist noch in der Original-Serie zu spüren.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zur GoT-Serie

House of the Dragon - S01 Teaser Trailer (English) HD

Als Vorlage für die Game of Thrones-Serie dienen George R.R. Martins Chronik Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros sowie zwei Kurzgeschichten:

The Princess and the Queen, or, The Blacks and the Greens



The Rogue Prince, or, A King's Brother

Besetzung von House of the Dragon: Wer kommt nach Kit Harington, Emilia Clarke und Co.?

In den letzten Monaten schritt das Casting der Fantasy-Serie voran und mittlerweile wird sie gedreht. Folgende Schauspieler:innen erhalten ihre Game of Thrones-Taufe:

Weitere Besetzungs-Nachrichten deuten außerdem Flashbacks in der Serie an. Denn folgende Schauspielerinnen wurden als jüngere Versionen von Hauptfiguren gecastet, inklusive Charakterbeschreibung:

Milly Alcock spielt die jüngere Version von Rhaenyra Targaryen, "die erstgeborene Tochter des Königs. [...] Viele würden sagen, sie wurde mit allem geboren, aber sie wurde nicht als Mann geboren."



Emily Carey spielt die jüngere Alicent Hightower, die "eine vornehme Anmut und politischen Scharfsinn besitzt".



Wer sind die Macher von House of the Dragon?

House of the Dragon wurde von Ryan Condal (Rampage) und George R.R. Martin höchstpersönlich entwickelt. Damit hält der Autor der Vorlage die Zügel mit in der Hand.

Game of Thrones-Meinung: Die Targaryen-Serie ist genau der richtige Weg

Als Showrunner agieren derweil Condal und Miguel Sapochnik. Sapochnik dürfte vielen Game of Thrones-Fans ein Begriff sein, denn er inszenierte bereits so bahnbrechende Blockbuster-Episoden wie Hartheim und Die Schlacht der Bastarde. Bei House of the Dragon soll er auch für mehrere Folgen auf dem Regie-Stuhl sitzen.

